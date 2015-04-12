Kadınlar indirim değil ağırlaştırılmış müebbet istiyor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetleriyle ilgili İstanbul Beyoğlu'nda bir eylem düzenledi. İstiklal Caddesi'nin girişinde yer alan Fransız Konsolosluğu'nun önünde, saat 19.00'da buluşan kadınlar, “Kadın cinayetlerine indirim değil ağırlaştırılmış müebbet” yazılı dövizler taşıyarak İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Eyleme katılanlar arasında CHp Milletvekili Melda Onur ve Özgecan Arslan'ın kuzeni Karanfil Arslan da vardı.

CHP milletvekili Melda Onur, yürüyüşün sonunda gerçekleştirilen eylemde bir konuşma yaparak, “Meclis kapandı ama kadın hareketi yürüyüşüne devam edecek. Cinayetlerin peşinde olacağız. Ağırlaştırılmış müebbeti yasalaştıracağız” dedi. Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav da bir konuşma yaparak, kadın cinayetlerinde sanıkların uydurma sebeplerle ceza indirimi aldığına dikkat çekti. Kav, “Bu iftiraların uydurma sebepleri indirim yasasıdır. Ancak Özgecan’ın öldürülmesi gösteriyor ki toplum, bu sorunun çözülmesini istiyor. Bu sorun ancak kadın katillerine ağırlaştırılmış müebbetin yasalaşmasıyla çözülür” dedi.

Özgecan Arslan’ın kuzeni Karanfil Arslan da bir konuşma yaparak, “Başka Özgecanlar ölmesin diye İndirim değil ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz” ifadelerini kullandı.