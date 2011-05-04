-KADINLAR İMKB'DE GONG ÇALDI İSTANBUL (A.A) - 04.05.2011 - 21. Küresel Kadın Zirvesi katılımcıları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda açılış gongunu çaldı. Küresel Kadın Zirvesi etkinlikleri kapsamında, İMKB'de düzenlenen çan töreninde, Malezya Başbakanının eşi Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, Kadının Statüsü Genel Müdürü Leyla Coşkun, zirveyi düzenleyen GlobeWomen'ın Başkanı Irene Natividad, İMKB Başkanı Hüseyin Erkan ile birlikte seansı açtı. Mansor, konuşmasında, Malezya'nın ekonomisinde kadınların oranının yükseldiğine ve sermaye piyasalarında kadın oranının artmasının büyümeye katkısının önemli olduğuna işaret ederek, aracıların yüzde 32'sini kadınların oluşturduğunu kaydetti. Erkan da, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kadınları borsada ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, İMKB seans salonunda çalışan kadınların oranının yüzde 50'ye yaklaştığını söyledi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden siyasi lider ve bakanları buluşturacak zirve, kadınların, küresel boyutta iş dünyasına katılımına yönelik uygulamaları ele almayı, iş kadınları arasındaki iletişim ağının genişletilerek daha iyi iş oluşturma ve geliştirme olanakları yaratılmasını hedefliyor.