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'Kadınlar ilgi için intihara kalkışıyor'

Zonguldak Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Boztepe, kentte artan intihar olayları üzerinde üniversite ile bir çalışma yaptıklarını belirtti:

30 Mart 2011 03:00

T24 - Zonguldak Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Boztepe, kentte artan intihar olayları üzerinde üniversite ile bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Kadınların biyolojik yapıları biraz daha farklı. Bizim hissettiğimiz ya da bizim araştırmalarımızda, kadınlar ilgi çekmek için intihara kalkışıyorlar” dedi. 

Kadınlar ilgi için intihara kalkışıyor

“Huzur toplantısı”nda konuşan Boztepe, kadın ve erkeklerde intihar vakalarının değişiklik gösterdiğini söyledi. Kadınlarda intihar teşebbüslerinden sonra ölüm oranlarının erkeklere göre daha az olduğunu vurgulayan Boztepe, şunları söyledi: “Yaşadıkları coğrafi konumdan mı kaynaklanıyor? Aile içi şiddet mi, kız-erkek ilişkileri mi? Hepimizin kızı var, oğlu var. Gençlerde bu eğilimin ne kadar olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Bu konuda sizlerden de yardım bekliyoruz. Çevrenizde bu şekilde eğilimi olanlarla ilgili her zaman bize ulaşmanızı istiyoruz.”



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