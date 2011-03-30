'Kadınlar ilgi için intihara kalkışıyor'

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“Huzur toplantısı”nda konuşan Boztepe, kadın ve erkeklerde intihar vakalarının değişiklik gösterdiğini söyledi. Kadınlarda intihar teşebbüslerinden sonra ölüm oranlarının erkeklere göre daha az olduğunu vurgulayan Boztepe, şunları söyledi: “Yaşadıkları coğrafi konumdan mı kaynaklanıyor? Aile içi şiddet mi, kız-erkek ilişkileri mi? Hepimizin kızı var, oğlu var. Gençlerde bu eğilimin ne kadar olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Bu konuda sizlerden de yardım bekliyoruz. Çevrenizde bu şekilde eğilimi olanlarla ilgili her zaman bize ulaşmanızı istiyoruz.”