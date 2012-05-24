Kadınlar içme suları için ağladı, kamyonları taşladı!

Bursa'nın Orhaneli İlçesi’ne bağlı Başköy sakinlerinin su mücadelesi sürüyor. İki gündür eylem yapan köylüler, su kaynaklarını kirletmekle suçladıkları mermer ve taş ocağının bulunduğu bölgede nöbet tutmaya başladı. Köylü kadınlar ise ellerindeki sopa ve taşlarla ocağa ait kamyonların geçişine izin vermiyor.

Milliyet'in haberine göre, Başköy’de 6 aydır içme suyu bulamayan köylülerin mermer ve taş ocağının bulunduğu bölgedeki eylemleri devam ediyor. Köyün su ihtiyacını karşılayan havzanın üst kısmına açılan mermer ve taş ocakları nedeniyle su sıkıntısı yaşayan köylüler, bu kez bölgede nöbet tutmaya başladı.

Mermer ocağı için ağaç kesimi yapılmasına da tepki gösteren köylüler, bölgeye ocak çalışanlarını sokmamakta kararlı olduklarını söyledi. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, dün de taş ocaklarına ait kamyonlarının geçişine izin vermeyen köylü kadınlar, ellerindeki sopalarla araçları kovaladılar.

Köylülerin bu eylemine CHP Bursa İl Örgütü’nden de destek geldi. CHP İl Başkanı Gürhan Akdoğan ve partililer, köylülerin sıkıntılarını dinledikten sonra Bursa Valisi Şahabettin Harput ile telefonda görüşerek, sorunun çözümü için yardım istediler. Vali Harput, sorunun çözümü için kesin bir söz vermezken, Bursa’da konuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yapacağını açıkladı.

Bu arada köyde yaşanan susuzluk, geçim kapısı yaptıkları çiçekçiliği de sekteye uğrattı. Suyun azalması nedeniyle çiçekleri sulayamayan köylüler hem yaşam, hem de geçim kaynaklarının tükenmesinden endişe ediyorlar.

'Ölüleri bile yıkayacak suyumuz yok'

Susuzluk nedeniyle bölgede eylem yapan köylü kadınlar, "İçmeye suyumuz yok. Çeşmelerden akan suyu hayvanlarımız bile içemiyor. Gerekirse suyumuz için savaşırız. Geçen hafta köyümüzde bir kişi vefat etti. Ölümüzü yıkayacak suyu bile bulamadık. Temiz suyu damacanalarla başka yerden getirdik. Abdest almaya suyumuz yok. Yetkililer artık sesimizi duysun. Vali artık sesimizi duysun. Yeter artık. Biz bu suyumuzu geri almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Köyümüze bir kere gelsinler de bizimle bir gün yaşasınlar. Görsünler susuz yaşamak nasıl oluyormuş. Biz aylardır susuzuz" diye konuştular.