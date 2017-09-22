Kadınlar için "Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır" diyen müftüye tepki

Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı’nın Facebook hesabından “Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana...” diye yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük tepki çekti.

2013 yılından bu yana Gölcük Müftülüğü yapan Mehmet Yazıcı bu paylaşımını kısa süre sonra sildi ancak mesaj infial yarattı. Başı açık kadınları “mağazalardaki teşhir ürünlerine” benzeten müftünün mesajı, geçen haftalarda gündeme gelen “kabuğu soyulmuş domates” tartışmasını da hatırlattı.

Habertürk'ün haberine göre; 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde İBDA hareketine yakınlığıyla bilinen Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu”nda konuşmacı olan Emine Merve Akyüz, “Müslüman kadınında bir tesettür olmalıdır. Başları biraz açılmış, kabuğu soyulmuş domatesi kimse almak istemez” demişti.

Mesaja tepkiler

Onun müftü olduğu yerde neler olmaz ki?

Kadını mal olarak gören hasta beyinlerden müftü olsa ne olur?

Daha mağaza yazmayı beceremeyen adamı müftü yaparsan en büyük icraatı da bu olur.

Müftü olmuşsun ama iftiranın ne büyük günah olduğunu anlamamışsın!

Müftü atanmak için Türkçe’yi doğru yazabilmek dahil hiçbir nitelik aranmıyor mu?

Aydınlıktan size de zarar gelmez, emin olun.