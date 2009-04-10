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Kadınlar için devrim vakti!

Kadınlar evlendiklerinde kocalarının soyadlarını almadan eski soyadlarını kullanmaya devam edebilecek.

10 Nisan 2009 03:00

Adalet Bakanlığı, Türk Medeni Kanunu’nda devrim niteliğinde bir değişiklik için yasa tasarısı taslağı hazırladı. Tasarı taslağında kadınlar evlendiklerinde kocalarının soyadlarını almadan eski soyadlarını kullanmaya devam edebilecek.

Medeni Yasa’da yapılacak değişiklikle anne ve babanın soyadları farklı olacağından, doğacak çocuk babanın soyadını alacak. Öte yandan evlilik dışı doğan çocuğa da babasının soyadı verilecek. Ancak çocuğun yararına olması durumunda evlilik dışı dünyaya gelen çocuk annesinin soyadını da kullanabilecek. Tasarı taslağında, söz konusu değişikliğin eşitlik ilkesi  gereğince yapıldığı vurgulandı.

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