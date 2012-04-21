Kadınlar hemcinslerine, erkekler kadına mobbing uyguluyor

HÜLYA KARABAĞLI/ Ankara

Mobbing İle Mücadele Derneğine göre, yaklaşık 250 emniyet mensubu telefonla mağduriyetini anlattı.

CHP İzmir Milletvekili Aşkın Türel, Türkiye'nin mobbing (psikoljik baskı, yıldırma) manzarasını Mobbing ile Mücadele Derneği'ne sordu. Dernekten, Türel'e verilen bilgilere göre, Emniyet mensupları, yazılı başvurudan, şikayet etmekten ve dava açmaktan çekiniyor. Son bir yıllık süreçte, Emniyet mensubu 50 kişi yazılı başvurdu. Yaklaşık 250 personel mobbing mağduriyetini telefonla bildirdi. Dernekte, alt rütbeden iki asker başvurusu da var.

Mağdurların yüzde 60'ı kadın

-Mobbing ile Mücadele Derneği'ne en çok kadınlar başvuruyor. Mağdurların yüzde 60'ı kadın. Kadınlar zayıf halka görülüyor. Ayrıca kadınlar hemcinslerine, erkekler de kadınlara daha fazla mobbing uyguluyor. Sağlık, üniversite ve öğretmenler

-Verilere göre, mobbing mağduriyetinde ilk sırayı sağlıkçılar alıyor. Üniversiteler ve öğretmenler takip ediyor. Hemşireler en çok mobbinge maruz kalan kesim onları hekimler izliyor. Akademi dünyasında ise araştırma görevlileri, öğretim görevlileri, yardımcı doçent ve doçent ile profesörler mağdur başvurusunda bulundular.

-Üçüncü sırada öğretmenler, dördüncü sırada finans sektörü yer alıyor. Özel bankalarda çalışanlar mağdur oldukları iddiası ile başvuru da ilk sırayı alıryor, kamu bankalarından başvurular var.

Alt rütbeden iki asker

- Alt rütbeden iki asker başvurusu var. Emniyet mensupları arasından mail yoluyla 50 kişi başvurdu. Genelde telefonla diyalog kurarak sorunlar dile getiriliyor. Yaklaşık 250 emniyet mensubu telefonla mobbing mağduriyetini bildirdi. Derneğe göre, emniyet mensupları şikayet etmekten, dava açmaktan çekiniyor.

Özel sektörde direnme gücü yok

-Başvuru sayısı özel sektöre göre kamuda daha fazla. Derneğe göre, özel sektörde mağdurun direnme gücü olmadığından mobbing daha başlamadan bitiyor.Başvuruların yüzde 70'i kamu kalanı özel sektörden. Kamuda memur olarak çalışanlar işçilerden daha fazla başvuru yapıyor.

15 kadından cinsel taciz başvursu

-Cinsel taciz yada saldırı içerikli mobbing başvurusunda bulunan kadın sayısı 15. Özel sektörde mobbing taktikleri, tehdit, küfür, iş vermeme, çok iş vererek az zaman verme, sözlü hakaret,iş yapmamakla suçlama, başarısını görmezden gelme,tenzili rutbe, ekibini değiştirme, yetkilerini kısıtlama,dışlama,vb taktiklerle yapılıyor.

-Mobbing mağduru başvurusunda tahsilli olanlar, kariyer sahibi olanların oranı yüzde 98. Eğitimsiz kişilerin mobbing hakkında bilgi sahibi olmaması bu rakamı yukarı çekiyor.