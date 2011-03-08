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KADINLAR GÜNÜNDE KADINA BIÇAK ÇANAKKALE (A.A)

08 Mart 2011 14:49

-KADINLAR GÜNÜNDE KADINA BIÇAK ÇANAKKALE (A.A) - 08.03.2011 - Çanakkale'de, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan kişi gözaltına alındı. Ayrı yaşadıkları öğrenilen Semiha D. ile eşi T.D. arasında Cumhuriyet Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle T.D, yanındaki bıçakla eşi Semiha D'yi boynundan bıçaklayarak kaçtı. Çevrede bulunanların bildirmesi üzerine T.D, Cumhuriyet Meydanı'nda görevli polislerce yakalandı. Ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılan Semiha D'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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