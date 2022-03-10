'Kadınlar Günü' mitingine katılan 9 kişi bugün gözaltına alındı

Diyarbakır'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen mitinge katılan 9 kişi, “örgütü propagandası”, “polise mukavemet” ve “provokasyon” yaptıkları iddiasıyla bu sabah gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda yapılan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mitinginde, gruptaki bazı kişiler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Miting sonrası ll Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Kamera görüntüleri izlendi. “Terör örgütü propagandası” yaptığı suçlamasıyla kadın sunucu S.A. ve polise mukavemet gösterip, provokasyonda bulundukları iddiasıyla aralarında bir erkeğin de bulunduğu 9 kişi bu sabah gözaltın alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)