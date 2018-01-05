Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde Konak'ın hedefi 6'ncı kupa

İZMİR, (DHA)- KADINLAR Futbol 1\'inci Ligi\'nde İzmir\'i temsil eden Konak Belediyespor\'da teknik direktör Ali Alanç, sezon sonunda üst üste 6\'ncı şampiyonluğu yaşamayı hedeflediklerini söyledi. İlk yarının bitimine 2 hafta kala maç fazlasıyla namağlup liderlik koltuğunda oturan Konak\'ın teknik patronu Alanç, \"İlk yarıda berabere kaldığımız Ataşehir ve Beşiktaş\'ı rövanşlarda dize getirip, sezonu namağlup bitireceğimize inanıyorum. Bunu başaracak güçteyiz. Kupayı 6\'ncı kez İzmir\'e getirmek istiyoruz\" dedi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş\'ın göreve gelmesinin ardından yabancı oyuncu sayısını azaltarak, altyapıdan yetişen genç futbolcularla başarıya ulaştıklarını söyleyen Ali Alanç, \"Kulüpteki kurumsal yapı içinde çok huzurluyuz. Ligdeki birçok takım sıkıntı çekerken biz hiçbir sorun yaşamıyoruz. Türkiye\'yi bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde temsil etmek istiyoruz\" diye konuştu. Alanç, altyapıdan milli takıma çok yetenekli oyuncular kazandıracaklarını ekledi.

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