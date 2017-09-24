Kadınlar farkındalık için pedal çevirdi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da yaklaşık 150 kadın, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' etkinliğinde bir araya geldi.

Türkiye\'de ilk defa 2013 yılında Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında İzmir\'de başlatılan, geçen yıl da Çorum’da ilk defa organize edilen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\'nun ikincisi gerçekleştirildi. Merkez Valilik Parkı\'nda toplanan yaklaşık 150 kadın, ilk olarak kullandıkları bisikletleri, balon ve çeşitli eşyalarla süsledi. Ardından bisikletlere binerek Gazi Caddesi üzerinden Çorum Müzesi önünde pedal çeviren kadınlar daha sonra Atatürk Anıtı önünde bisiklet turunu tamamladılar. Bisiklet turunu organize eden Melek Gizem Çataroğlu, Türkiye’de özellikle kadın bisiklet kullanıcılarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için bir araya geldiklerini belirterek, şöyle dedi:

\"Bisiklet; kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa işe ve ya ulaşacağımız yere rahatlıkla gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yola çıktık. Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir. Yollardaki bisikletlilere saygı istiyoruz.\"



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