Kadınlar eylemde: İstanbul Sözleşmesi'nin her maddesinde öldürülen kadınların kanı var, bir kişinin lafıyla sözleşmeyi geri çektirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösteren kadınlar, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok kentte toplandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24 Kasım 2011'de tüm siyasi partilerin katılımıyla kabul edilen, cinsiyet eşitliği odaklı İstanbul Sözleşmesi'nin gece yarısı Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla feshedilmesi, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte protesto ediliyor.

İstanbul, Kadıköy

Kadın Meclisleri’nin “Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula” çağrısıyla Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, “Sözleşmeyi uygula, kadını yaşat”, “Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula” sloganları attı. Kadınlar “İstanbul Sözleşmesi’nin her bir maddesinde öldürülen kadınların kanı var. Biz bir kişinin lafıyla sözleşmeyi geri çektirmeyeceğiz. Hep birlikte mücadele ederek bu kararı geri çektireceğiz” dedi.

Ankara

ANKA'nın haberine göre; Kızılay’da Sakarya Caddesi’nde toplanan kadınlara polis önce izin vermedi. Polisle yapılan görüşmeler sonucunda Çankaya Belediyesi önünde toplanan kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” sloganları attı. Kadın Meclisleri’nin organize ettiği eylemde kadınlar “Kararı geri çek sözleşmeyi uygula” yazılı pankart açtı.

İstanbul sözleşmesinin feshedilmesine tepki gösteren Kadın Meclisleri Ankara temsilcisi Mizgin Sünbül, “Dün gece İstanbul Sözleşmesi feshedildi, ansızın bir kararla duyuruldu. Biz Türkiye’deki bütün kadınlar olarak buna itiraz ediyoruz çünkü İstanbul Sözleşmesi kadınların en büyük can güvencesidir diyoruz. Türkiye’deki mevcut olan yasal düzenlemeler 6284 sayılı yasa bile İstanbul Sözleşmesi sayesinde çıktı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek demek anayasayı ihlal etmek demektir. Ben bu ülkenin yarısına bu ülkede her gün şiddetle burun buruna olan kadınları artık korumayacağım demektir. Bizde yetkilileri bu karardan geri dönemeye çağırdık. Ama gördünüz sizde burada buluşmak istediğimiz noktada bizi buluşturmadılar. Arkadaşlarımız ile bir araya gelemedik. Eylemimiz engellendi. Çok kısıtlı sayıda arkadaşlarımız katılamadı. Yine de direnerek açıklamamızı yapabildik" dedi.

İzmir

İzmir'de kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz İzmir Kampanya Grubu”nun çağrısıyla bir araya geldi.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi bizim vazgeçmeyiz” yazılı pankart taşındı.

Eyleme katılanlar sık sık “Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları attı.

Eskişehir

Eskişehir'de Kanatlı AVM önünde toplanan onlarca kadın, "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz" pankartı açtı. Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, basın açıklaması yaptı.

Kocaeli

Kocaeli Kadın Platformu ve Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi’nin çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, Belediye İş Hanı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve EMEP İl Başkanı Arzu Erkan da katıldı.

Açıklamada verilen kararın yok hükmünde olduğu belirtildi ve "Çok değil en son 8 Mart’ta bulunduğumuz her yerde ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ demekten vazgeçmedik, ’Sözleşmeyi Uygulayın’ demekten de vazgeçmedik. Haklarımızdan ve Hayatlarımızdan Vazgeçmiyoruz” denildi.

Mersin

Tarsus Kadın Platformu, Yarenlik alanında bir araya geldi. Açıklamayı okuyan Eğitim Sen Tarsus Şube Başkanı Yasemin Yücel, "Biz kadınlar ve LGBTİ+'lar eşitlik istiyoruz. Evde, işte, sokakta korkmadan yaşamak, çalışmak, yürümek istiyoruz. Şiddete uğramaktan, öldürülmekten korkmadan yaşamak istiyoruz. Her kadın+nın kendini güvensiz hissettiği bu ülkede, şiddetle etkin bir mücadelenin, daha etkili önlemlerin, koruma mekanizmalarının konuşulması gerekirken, İstanbul Sözleşmesinden çıkılması tarihi bir hatadır. Bu karar Türkiye tarihine bir utanç sayfası olarak geçecektir. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması kadınların ve LGBTİ+ların kazanımlarına yapılmış en büyük saldırıdır. Sözleşmeyi nasıl kazandıysak öyle savunacağız. İstanbul Sözleşmesi Bizimdir, Vazgeçmeyeceğiz. 8 Mart'ta saldırdığınız, alanlara almadığınız gökkuşağı bayraklarımızla sesleniyoruz. Gökkuşağının tüm renkleriyiz!" dedi.

Bursa

Bursa'da Fomara Meydanı'nda toplanan kadınlar kadın cinayetlerinin politik olduğunu vurgulayarak İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Protestoya kadın dernekleri, CHP Kadın Kolları CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve HDP Bursa da katıldı.

Edirne

Edirne'de Kadın Platformu ve Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) üyesi kadınlar, Saraçlar Caddesi’nde bir araya gelerek, feshedilen İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar yürürlüğe girmesini talep etti.

DHA'nın haberine göre; Edirne Kadın Meclisi adına açıklama okuyan Nazlıcan Güzel, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Bir uluslararası sözleşme onaylandıktan sonra kanun hükmündedir ve ancak Meclis tarafından feshedilebilir. Sözleşmeden vazgeçmiyoruz. Biz kadınlar yaşamak istiyoruz" dedi.



İstanbul Sözleşmesi’nin kadına karşı yönelmiş her türlü şiddeti önlemeyi amaçladığını belirten Edirne Kadın Platformu Sözcüsü Firdevs Selvili ise "İstanbul Sözleşmesi kadına karşı yönelmiş her türlü şiddeti önlemeyi, şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik etkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin yürütülmesini ve mevcut şiddetin ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir sözleşmedir" diye konuştu.