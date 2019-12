Turgutreis Bodrum Yelken Kulübü (TBYC) tarafından düzenlenen "Uluslararası Bayanlar Yelken Kupası" yarışlarına katılan Türk, Rus, Alman, İsviçreli, Hollandalı ve İsrailli yaklaşık 200 kadın 14 yelkenli ile Ege'de barışa yelken açacak.





Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve tamamı kadın yelkencilerin katılımı ile yapılan yarışma 5 etaptan oluşuyor. Yarışmanın ilk gün startı bugün Turgutreis'ten verilecek.



Turgutreis'te düzenlenen ve sadece bayanların yarıştığı yarışmanın, Garanti Emeklilik ana sponsorluğunda; Turgutreis D-Marin, Turgutreis Belediyesi'nin desteği ile Turgutreis Bodrum Yelken Kulübü tarafından düzenlendiğini anlatan D-Marin Marina Hizmetleri Müdürü Gonca Uygun, yarışmanın amacının yelken sporunu kadınlar arasında yaygınlaştırmak ve tanıtımını yapmak olduğunu söyledi.



Etkinliğin uluslararası boyutta bir yarışma olması nedeni ile diğer ülke yelkencilerini yöreye getirip, hem yelkene ilgi çekmek hem de yörenin tanıtımını yapmayı amaçladıklarını belirten Uygun, "Bu sporun sadece erkek sporu olmadığını, aynı zamanda kadınların da bu sporu her yaşta ve sadece kendilerinden oluşan ekiplerle yapabileceklerini anlatmayı amaçladık. Kadınlarımızın yarışmalara olan ilgisinin her geçen gün artması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.





Kadınlar Ege'de barışa yelken açacak



Uygun, düzenlenen yarışın Türkiye'de ve dünyada yat sınıfındaki tek bayan yarışı olduğuna işaret ederek, "Bu yarış ilk defa Turgutreis'ten başladı. Gösterilen yoğun ilgi kadınların bu konudaki duyarlılığını gösteriyor. Bu yarışma kadınların kendi ekipleri ile erkekler olmadan yarıştıkları ilk yarış olma özelliğini taşıyor" dedi.



Yarışın sloganının "Kadınlar Ege'de Barışa Yelken Açıyor" şeklinde olduğunu ifade eden Uygun, şunları söyledi:



"Yarışlara katılan Türk, Rus, Alman, İsviçreli, Hollandalı ve İsrailli yaklaşık 200 kadın 14 yelkenli ile Ege'de barışa yelken açacak. Yarış, Turgutreis-Yalıkavak etabıyla başlayacak. Yarışta toplam 5 etap bulunuyor. Yarışlarda büyük heyecan yaşanacak. Yarışa katılan bir ekipte ise farklı ülkelerden yarışmacılar birlikte yarışıyorlar."



Garanti Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Deniz Güney, yelken kupasının ana sponsoru olduklarına işaret ederek, "Önümüzdeki yıllarda da yarışa destek vermeye devam edeceğiz. Yıllardır yelken sporuna destek veriyoruz, bu desteğimizi sürdüreceğiz" diye ifade etti.





Yarışa ikinci defa katılan Deniz Harp Okulu Bayan Yelken Takımı'nın serdümeni İrem Köksal, geçen yıl düzenlenen yarışta 6'ıncı olduklarını anımsatarak, "Hedefimiz ilk 3'e girmek. Ekibimizde 7 kişi bulunuyor. Yıl boyunca bu yarışa hazırlandık. İstanbul'da bu sene yapılan yat yarışlarının büyük bir bölümüne katıldık. Danimarka'da yapılan askeri olimpiyatlar şampiyonasından yeni geldik. Bu olimpiyatta 4'üncü olduk, oldukça zor bir yarıştı" diye kaydetti.



Ekibin Başüstü Deniz Özer, yarışta ekip ruhunun büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Bu yarışta akıl önemli. Geçen yıl katıldığımız yarış sonrasında komutanlarımızdan ve arkadaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık, amacımız başarıya ulaşmak" diye ifade etti.



Barış Manço'nun eşi Lale Manço da yarışmacı



Yarışmada Türk, Alman ve Hollanda'lı yelkencilerin oluşturduğu "Sünger" takımın başarılı olacağını öne süren ve ekipte yarışan Barış Manço'nun eşi Lale Manço, "3 yıldır aynı tekne ile yarışıyoruz. Uluslararası Bayanlar Yelken Kupası, yarışları sayesinde çok güzel dostluklar oluştu, yarış sayesinde Türkiye'nin çok iyi tanıtımı yapılıyor" dedi.



Yarışa katılan Hollandalı Eta Mulder ise Türkiye'nin adeta bir cennet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum. Hollanda'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı var. Bizim Hollanda'da yaşayan Türklerle hiçbir sorunumuz yok. Türkiye'nin AB üyeliğini yürekten destekliyoruz. Bizim açımızdan Türkiye'nin AB'ye girmesi için hiçbir engel yok."



Boğaziçi yelken takımı



Takımlarının 3 yıldır kadınlar kupasına katıldığını anlatan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Işıl Necef, takımlarının 8 yıllık bir geçmişi olduğunu bildirerek, şunları söyledi:



"Takım olarak Fransa'da düzenlenen uluslararası yarışlara katıldık. Hedefimiz yarışta birinci olmak. Yarışa 3 aydır yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Üniversitemiz bize çok büyük destek verdi. Genç kızlara çağrımız, bu sporu yapmaya bir an önce başlasınlar"



Yarışta kas gücünden çok akıl, taktik ve stratejinin öne çıktığını ifade eden Işıl Necef, "Bu yarış tamamen ekip yarışına dayalı, biz 8 kız tekneyi başarılı bir şekilde denizde kullanabiliyoruz" diye kaydetti.



Bugün başlayacak olan yarışlar, 11 Ekim günü düzenlenecek olan ödül töreni ile tamamlanacak.