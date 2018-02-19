Kadınlar Derneği'nden istismar tepkisi

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Kadınlar Derneği Başkanı Aysun Şahin, \"İstismar ve ihmal yalnız aileleri değil toplumu, sosyal kuruluşları, yasal sistemleri, eğitim sistemlerini ve iş alanlarını da etkileyen toplumsal bir sorundur. Ve ne yazık ki tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir\" dedi.

Kayseri Kadınlar Derneği Başkanı Aysun Şahin, dernek yönetim kurulu üyeleri ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti\'nde çocuklara yönelik cinsel istismar ve tecavüz olayları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dernek Başkanı Aysun Şahin, son günlerde basına yansıyan çocuk istismarlarının kendilerini derinden sarstığını kaydederek, \"Taciz ve cinsel istismar çocukta hayatı boyunca taşıyacağı çok büyük travmalara, güven kaybına yol açıyor. Çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylemler fiziksel, ruhsal olarak zarar görmesine, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesine sebep olmaktadır. Bunun sonucunda çocuk toplumdan ve sosyal alanlardan kendini soyutlama, korku, güven kaybı, depresyon ve kaygı yaşamaktadır\" ifadelerini kullandı.

İstismarın tüm toplumu ilgilendirdiğini ifade eden Şahin, \"İstismar ve ihmal yalnız aileleri değil toplumu, sosyal kuruluşları, yasal sistemleri, eğitim sistemlerini ve iş alanlarını da etkileyen toplumsal bir sorundur. Ve ne yazık ki tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir. Çocuklarınızı ihmal etmeyin, onlara \'Hayır\' demesini öğretin. Çocuk istismarını önlemek elimizde. Çocukların çıkaramadığı ses olalım dedik. Bu çocuklar bizim, onları koruyacak olan da bizleriz. Çocuklarımıza yönelik her türlü cinsel istismar ve şiddete karşı toplum olarak el birliği ile mücadele etmeye biz razıyız\" diye konuştu.

Avukat Büşra Uğur ise istismarın hukuki boyutu ile ilgili \"Çocuk istismarının hukuki ve cezai boyutu hakkında birkaç hususa değinmek istiyorum. Türk Ceza Kanunu\'nun 103. maddesi gereğince çocuğun cinsel istismarının 8 ile 15 yıl arasında hapis cezası öngörmüştür. Aynı suç tipinin nitelikli halinde ise fail için 18 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılacağı kanunda açıkça ele alınmıştır. Her ne kadar bu suç için kanunda uzun süreli hapis cezası öngörülmüşse de bu cezalar caydırıcılıktan uzaktır. Yapılan araştırmalar da bu durumu destekler durumdadır. Adalet Bakanlığı\'ndan bildirilen verilere göre son 10 yılda çocuk istismarı ile ilgili dava sayısının 3 kat arttığı belirtilmiştir\" dedi.



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