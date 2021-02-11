"Kadınlar çok konuşuyor" diyen Olimpiyat Komitesi Başkanı Mori'nin istifası yolda

Tokyo Olimpiyat Oyunları Komite Başkanı Yoshiro Mori’nin, kadınların çok konuştuğunu söylediği cinsiyetçi ifadeleri nedeniyle gelen tepkilerin ardından görevinden istifa edeceği belirtildi.

Kyodo News’de yer alan haberde, Yoshiro Mori’nin görevinden ayrılacağı ve yarın komitenin yapacağı olağanüstü toplantı sonrasında istifasını açıklayacağı ifade edildi.

Haberde, Mori’nin yerine komite başkanlığına Japonya Futbol Federasyonu’nun eski başkanlarından Saburo Kawabuchi'’nin seçilmesi beklendiği kaydedildi.

Yoshiro Mori, geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte kadınların toplantı ve organizasyonlarda rekabetçi duyguları gereği çok konuştuğunu söylemiş, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini ancak sarf etmiş olduğu sözlerden dolayı özür dilediğini ifade etmişti. Bu hafta başında ise olimpiyatlarda görev alacak gönüllülerden 400 kişi Mori’yi protesto etmek için istifa ettiğini açıklamış, Mori’nin aleyhine imza kampanyası düzenlendiği belirtilmişti.

"Liyakate sahip değil"

Kyodo ajansının haberine göre, Komite Başkanı Mori’nin ”kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğü" yönündeki ifadeleri nedeniyle büyük tepki çekmesi sonrası ülke geneli telefon yoluyla anket düzenlendi.

Buna göre ankete katılanların yüzde 59,9’u Mori’nin görev yapabilecek liyakate sahip olmadığını beyan etti.

Katılanların yüzde 32,8’i ise soruyu cevapsız bırakırken, Mori'nin makamına layık şekilde görev yapabileceğini düşünenlerin oranı 6,8’de kaldı.

Yoshiro Mori ne demişti?

Japonya'da 2000-2001 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan 83 yaşındaki Mori, geçen hafta içi JOC’un çevrim içi toplantısında Japonya Ragbi Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminden edindiği tecrübeleri paylaşmıştı. Mori, "Kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü" savunarak, "Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor" diye konuşmuştu. JOC Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısının yüzde 40’a çıkarılması hedefine yönelik Mori, "Birileri bana ‘Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız.’ demişti. Aksi takdirde durmuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.