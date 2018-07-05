Kadınlar, çocuk istismarına karşı sokağa çıktı: Leyla ve Eylül son olsun!

Türkiye’nin birçok bölgesinde çocuk kaçırılma olaylarına karşı çıkan kadınlar İstanbul Beşiktaş’ta bir araya gelerek çocuk istismarını protesto etti.

Son günlerde çocuklara yönelik artan cinayet ve cinsel istismarlar ile bir hafta içerisinde Ankara ve Ağrı'da öldürülen Eylül ve Leyla için Kadın Meclisleri eylem yaptı.

19.00'da Beşiktaş'ta toplanan kadınlar 'Leyla ve Eylül son olsun, Çocuklar yaşasın, gülsün' pankartı açtı. Sık sık sloganlar atan grup adına Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav, bir açıklama yaptı.

Çözüm yolu olarak ilk önce çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının üzerinin örtülmemesi olduğunu belirten Kav, "Çocuklar yasaşın' diye bir talebin dile getirmek zorunda kalmak hicap vericidir. Tek sorunumuz çocukların kaybolması değil. Eylül ve Leyla'yla çok ciğerimiz yandı ama bunlara benzer şeklide Adana'da da yanmıştı. Burada etek önemli olan şey, birinci mesele bu meselelerin üstünün örtülmesidir. İlk sorunumuz bu" dedi. Yapılan açıklamaların ardından kadınlar, buradan ayrıldı.

Kadın Meclisleri tarafından yapılan açıklama şöyle: