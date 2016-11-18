Kadınlar 'çocuk istismarına cezasızlık' getiren önergeye karşı ayağa kalktı!

Meclis’te AKP milletvekillerinin teklifiyle kanun taslağına giren ve çocuk istismarı suçunda failin istismara maruz kalan çocukla evlenmesi üzerine cezanın ortadan kaldırılmasını öngören yasal düzenlemeye karşı kadınlar yurdun dört bir yanında sokağa çıktı.

Çocuk istismarında cezasızlığı öngören ve tecavüz suçunu meşrulaştıracağı gerekçesiyle tepki toplayan yasal düzenlemeye karşı, Ankara’dan Samsun’a Kocaeli’den İzmir’e kadar birçok kadın, "tecavüz düzeninizi kabul etmiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Samsun ve Kocaeli’de yasal düzenlemeye tepki gösteren kadınların eylemine polis saldırdı. Saldırı sırasında çok sayıda kadın gözaltına alındı.

"Tecavüz düzenini kabul etmiyoruz"

Evrensel'de yer alan habere göre Ankara’da, kadınlar Ankara Kadın Platformu'nun çağrısıyla eylem düzenledi. “Kadınlara ve çocuklara reva görülen bu tecavüz düzenini kabul etmiyoruz. OHAL bahanesi ile tecavüzcülerin salıverilmesine, kadınların ve çocukların Meclis onayı ile tecavüzcülere, istismarcılara teslim edilmesine izin vermeyeceğiz” diyen kadınlar, Kızılay Yüksel Caddesi'nde bir araya geldi. "Evlilik tecavüzü aklamaz", "AKP elini çocuklardan çek", gibi sloganlarla düzenlemeye tepki gösteren kadınlar, "Tecavüz meşrulaştırılamaz" pankartı açtı.

Eylemde açıklama yapan Cansu Yumuşak, “Bu önerge ile 4 bin tecavüzcüye tahliye yolunu açmayı planladılar” dedi. Türkiye'de çocuk istismarının sistematik ve yaygın bir şekilde işlendiğin belirten Yumuşak, bir yılda adliyeye taşınan çocuğa yönelik cinsel istismar sayısının 6 bin 957 olduğunu söyledi. AKP hükümetinin cinsel istismarı meşrulaştırıp yasal hale getirmeye çalıştığını ifade eden Yumuşak, Adalet Bakanı'nın bununla yetinmeyip “Tecavüzcüleri kesinlikle kapsamıyor, ancak çocuklarla evlenenlere uygulanacak” sözlerini sarf etmesinin "niyetlerini ortaya koyduğunu" savundu.

"Tehditlerle yapılan yasallaştırılmak isteniyor"

"AKP'nin bu düzenlemeyi ilk defa gündeme getirmediğine dikkat çeken" Yumuşak, 2016 yılının başında Meclis tarafından oluşturulan Boşanma Komisyonu'nun önerilerinden birinin de benzer bir düzenleme olduğunu hatırlattı. "O zaman geçirilemeyen düzenlemenin OHAL'de alelacele geçirilmek istendiğini" ifade eden Yumuşak, "zaten yasal olmayan şekilde kadınlar ve çocukların devlet tarafından korunamadıkları için tecavüzcüsüyle evlendirildiğini" savunan "tehdit ve zorlama ile olan bu evliliklerin yasallaştırılmak istendiğini" söyledi.

"Asla izin vermeyeceğiz"

İzmir Kadın Platformu da düzenlediği eylemle düzenlemeye tepki gösterdi. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen kadınlar slogan ve pankartlarıyla hükümete tepki gösterdi.

Platform adına açıklamayı okuyan Işık Barç, "Ensar Vakfını aklayanların, tecavüzcüleri ve kadın katillerini koruyanların, çocuk ve kadın derneklerini kapatanların yine iş başında olduğunu" öne sürerek "Kadın ve çocuk hakları açısından asla kabul edilemeyecek rezil bir önerge daha dün AKP'nin oyları ile meclise getirildi. Uzunca süredir, önce Anayasa Mahkemesi tarafından gündeme getirilen, daha sonra AKP tarafından çıkarılmaya çalışılan bu aşağılık yasa teklifi ısıtılıp tekrar önümüze getirildi. Bu önergeyi getirenler bilsin ki; tek bir çocuğu, tek bir kadını bile sizin iktidarınıza feda etmeyeceğiz” dedi.

Çocukların, istismarcı erkekle evlendirilmelerinin hiçbir değerle, kültürle ve dinle savunulamayacağını ifade eden Barç, “Çocuk istismarında ‘rıza’ aramak hangi yasada yazarsa yazsın, suçtur. Bizzat kendinizin imzaladığı uluslararası sözleşmeleri bile çiğnemek demektir. Hiçbir çocuğun ve kadının istismarcı ile, tecavüzcü ile evlendirilmek istenmesine asla sessiz kalmayacağız” dedi.

"Bu yasayı meclisten geçiremeyeceksiniz"

"AKP ve sarayın, özellikle OHAL'i bahane ederek kadın hareketinin kararlı mücadelesi ile elde ettiği haklara göz diktiğini" savunan Barç, “Bu gerici zihniyetinizle görülecek hesabımız var. Bir adım dahi geri atmıyoruz. Çocuk ve kadınların yaşam hakkını hiçe saymanıza nasıl sessiz kalmadıysak, bu yasayı da meclisten geçirmenize izin vermeyeceğiz. Ne çocuklara ne kadınlara asla zarar verdirtmeyeceğiz. Oldu bittiyle geçirmeye çalıştığınız önerinizi de, bizi sokmak istediğiniz kalıplarınızı da yırtıp atacağız” diye konuştu.

Kocaeli'de kadınlara gözaltı

Kocaeli'de ise Kocaeli Kadın Platformu'nun çağrısıyla Belediye İş Hanı önünde bir araya gelen kadınların toplanmasına polis izin vermedi. Valiliğin kararıyla tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını ileri süren polis, açıklamanın yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Kadınlarsa düzenlemeye karşı açıklamalarını kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ederek alandan ayrılmadı. Polisin çok sayıda çevik kuvvet ile toplanmaya engel olmasına “Tecavüzü aklama, suça ortak olma” sloganıyla karşılık veren kadınlara polis saldırdı. Saldırı sırasında aralarında Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan'ın da bulunduğu 15 kadın gözaltına alınarak 42 Evler Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Müdahalenin ardından dağılan kadınlar tekrar toplanmak isteyince bu sefer polis "Sizi de gözaltına alırız. Arkadaşlarınızın yanına gitmek istemiyorsanız dağılın” diyerek anons yaptı.

Bugün aynı konuyla ilgili CHP Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan ve CHP üyesi kadınlar Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yaparak suç duyurusunda bulunmuştu.

Samsun'da kadınlar gözaltına alındı

Samsun’da da AKP’nin istismarı meşrulaştıran önerisine kadınlar tepki göstermek istedi. İstiklal Caddesi Süleymaniye geçidinde bir araya gelen kadınlara polis saldırdı. Saldırı sırasında 11 kadın darbedilerek gözaltına alındı.