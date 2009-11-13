'Kadınlar çalışsa yoksulluk yüzde 20 azalır'

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, 'Türk kadınlarının sadece yüzde 6-7’si işe girse yoksulluk yüzde 20 kadar azalır' dedi



Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, Türkiye’de ekonomiye katılan kadın sayısının artmasıyla birlikte yoksulluğun azalacağını savundu. Active Academy tarafından “Krizden Sonra Yeni Finansal Mimari” başlığıyla düzenlenen 7’nci Uluslararası Finans Zirvesi’ne katılan Zachau, tüm dünyada ekonomik krizden toparlanma yönünde olumlu sinyaller geldiğini belirtti. Türkiye’de ise hükümetin açıkladığı programı uygulamaya ve buna bağlı kalmaya öncelik vermesi gerektiğini belirten Zachau, “Hükümetin 2011 yılında bir mali programı yerleştirmesi, yapısal dönüşüm programlarında önemli bir çıta olabilir” dedi.



İstihdam yaratıcı politikalar



Bu arada ‘krizden en çok etkilenen insanlara destek vermek amacıyla istihdam yaratıcı politikalar üretilmesi’ gerektiğini vurgulayan Zachau, şu değerlendirmeleri yaptı: “Türkiye’de işsizliğin yükselmesi travmatik bir etki yapmıştır. İşsizliğin sonucu yoksulluğun artmasıdır. Dünya Bankası, Unicef ve TEPAV bir araştırma yaptık, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli gibi 5 il merkezinde. Krizde düşen gelirler kent yoksullarını çok ciddi bir şekilde etkilemiş durumda.”



Ailenin de durumu düzelir



Türkiye’de kadın istihdamı oranlarının çok düşük olduğuna dikkat çeken Zachau, sözlerine şöyle devam etti: “İş gücüne katılan kadın oranı ortalamanın çok altında. Türkiye’de kadın istihdamı artarsa sadece kadınların değil, ailelerin de hayatı düzelecektir. Bütün Türk kadınlarının sadece yüzde 6-7’si tam zamanlı işe girseler Türkiye 9’uncu Kalkınma Planı’nda önüne koyduğu hedeflere ulaşacaktır ve yoksulluk yüzde 20 kadar azalacaktır.”



Yaşlı Avrupalıların maaşı



Türkiye’nin demografik yapısı ekonomik büyüme için potansiyel bir değer olduğunu dile getiren Zachau, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye Avrupa Birliği’ne katılırsa, Türkiye’den genç insanlar yaşlı Avrupalıların emeklilik maaşlarını ödeyecek. Bu bir değer. Her yıl 700 bine yakın genç insan iş gücü piyasasına katılıyor. Dolayısıyla bu genç insanlar için iyi istihdam yaratmak çok önemli.”