Kadınlar basketbolunda Avrupa heyecanı başlıyor!

Fenerbahçe kupayı istiyor

Galatasaray yeniden Avrupa Ligi\'nde

Yakın Doğu Üniversitesi iddialı

Avrupa Kupası\'nda 5 temsilci

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Kadınlar basketbolunda temsilcilerimiz Avrupa sahnesine çıkıyor.

Türkiye, Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası\'nda toplam 8 takımla temsil edilecek. Avrupa Ligi\'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi ülkemizi temsil ederken, Avrupa Kupası\'na Beşiktaş, Mersin BŞB, Hatay BŞB, AGÜ Spor ve İstanbul Üniversitesi katılacak.

FENERBAHÇE KUPAYI İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi finalinde Dinamo Kursk\'a mağlup olarak kupayı elinden kaçıran Fenerbahçe, bu sezon zafere ulaşmak istiyor. Rus ekibine 77-63 mağlup olarak Avrupa Ligi\'ni 2\'nci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, birçok kez 4\'lü Final\'e ve finale yükselmesine rağmen henüz kupaya kavuşamadı. Fırat Okul yönetiminde yeni sezonda katıldığı tüm kulvara şampiyonluk hedefiyle çıkacak olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu\'nda BLMA, Famila Schio, Nadezhda, Avenida, Ekaterinburg, Wisla Krakow ve Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ilk maçında bugün saat 20.00\'de kendi sahasında Nadezhda ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY YENİDEN AVRUPA LİGİ\'NDE

Galatasaray, 2014 yılında koç Ekrem Memnun yönetiminde finalde Fenerbahçe\'yi mağlup ederek müzesine götürdüğü Avrupa Ligi\'nde yeniden yer alacak. Bir sezonluk aranın ardından Avrupa Ligi\'ne yeniden dönen sarı-kırmızılılar, koç Marina Maljkovic önderliğinde yukarıları hedefliyor. Galatasaray A Grubu\'nda, Bourges Basket, Castors Braine, Polkowice, Dinamo Kursk, ESBVA LM, Uniqa Sopron ve USK Praha ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar sezonun ilk maçında ise bugün saat 19.00\'da Uniqa Sopron ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İDDİALI

Geçtiğimiz sezon Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi\'ni şampiyon olarak tamamlayan ve muhteşem bir sezon geçiren Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası\'nı da müzesine götürmüştü. Bu sezon Avrupa Ligi\'nde oldukça iddialı olan Yakın Doğu Üniversitesi, B Grubu ilk maçında bugün saat 20.30\'da Famila Schio ile kendi sahasında karşılaşacak.

AVRUPA KUPASI\'NDA 5 TEMSİLCİ

Kadınlar Avrupa Kupası\'nda ise Türkiye\'yi 5 ekip temsil edecek. 10 gruptan oluşan Avrupa Kupası\'nı geçtiğimiz sezon domine eden Türkiye, 2017 Avrupa Kupası\'nda yarı finalde 4 Türk temsilci ile yer almıştı. Yakın Doğu Üniversitesi, finalde AGÜ Spor\'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmış ve kupayı Türkiye\'ye getirmişti. Bu sezon ise Beşiktaş, Mersin BŞB, Hatay BŞB, AGÜ Spor ve İstanbul Üniversitesi, Türkiye\'yi temsil edecek.

Temsilcilerimizin grupları ve ilk hafta maçlarının programı şu şekilde:

A GRUBU

BEŞİKTAŞ, Gorzow, Olympiakos, TTT Riga

B GRUBU

MERSİN BŞB, Enisey, GA Kosice, Ruzomberok

D GRUBU

HATAY BŞB, Energa Torun, Sepsi-SIC, Cajky

E GRUBU

AGÜ SPOR, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Wroclaw, Basket Gdynia

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BUGÜN

18.30 Mersin BŞB - GA Kosice

YARIN

18.00 Hatay BŞB - Piestanske Cajky

18.00 İstanbul Üniversitesi - AGÜ Spor

19.30 TTT Riga - Beşiktaş