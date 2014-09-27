Kadınlar Basketbol Şampiyonası öncesi Ankara'da IŞİD alarmı

FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara polisi, şampiyonaya katılan Fransa Milli Takımı için Türkiye Basketbol Federasyonu temsilcilerinin özel olarak güvenlik önlemlerinin artırılmasını istemesi dolayısıyla alarma geçti.

Salı günü Ankara Spor İl Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda ilginç bir detay ortaya çıktı. Toplantıya katılan Türkiye Basketbol Federasyonu temsilcisi, Ankara'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası'na katılan Fransa Milli Takımı ile ilgili özel olarak güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği ortaya çıktı. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IŞİD'in kendisine karşı hava operasyonu düzenleyen ABD ve Fransa'daki metro sistemlerine saldırı hazırlığında olduğuna dair güvenilir istihbarat elde ettikleri yönündeki açıklamasının Ardından dünya şampiyonası için Ankara emniyeti alarma geçti.

DHA’dan Ercan Ata’nın edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Spor Güvenlik Şube yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları istihbaratta herhangi bir duyum almadıkların ancak tedbiren gerekli önlemlerin en üst seviyeye çıkarılacağını belirtti. Bu kapsamda alınan önlemler çerçevesinde Fransa Milli Takımı sporcuları ve kafileye kişi başı iki sivil polis memurunun görevlendirildiği öğrenildi. Kafilenin konakladığı otelin çevresi, salona gidiş-geliş güzergahı ile salon içerisinde ekstra özel güvenlik önlemleri alındı. Bugün sabah saatlerinde Ankara Arena Spor Salonu çevresi ve içerisindeki tüm birimler ve tribünler tek tek kontrol edilerek, salon dışındaki çöp bidonlarına kadar arama yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü salon içerisinde 250 resmi, 100 sivil polis ve 120 özel güvenlik görevlisiyle güvenliği kontrol altına aldı. Salon dışında ise 450 resmi ve sivil polis memuru görevlendirildi. Öte yandan atlı polisler de salon çevresinde görev alırken, emniyet kontrol noktalarında yapılan aramanın ardından taraftarları salona almaya başladı.

Ayrıca Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 5 ambulans görevlendirilirken, otopark girişlerinde araçlar polis kontrolünden geçirildi.

Salon içerisine bozuk para, pet şişe, çakmak, yanıcı ve patlayıcı maddeler ile yabancı maddeler kesinlikle alınmayacak. Ayrıca spor salonlarına girmesi yasak olan 6222 Sayılı yasa kapsamında daha önce olay çıkaran ve ceza alan hiç kimse içeri alınmayacak.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi yaptığı açıklamada, IŞİD'in kendisine karşı hava operasyonu düzenleyen ABD ve Fransa'daki metro sistemlerine saldırı hazırlığında olduğuna dair güvenilir istihbarat elde ettiklerini söylemişti.

BM Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan İbadi, yaptığı açıklamada, bilginin Irak'ta yakalanan IŞİD militanlarından elde edildiğini belirtmiş, olayın detaylarını öğrenince bilginin güvenilir olduğuna kanaat getirdiğini açıklamıştı.

İbadi, saldırının Paris ve ABD metrolarına yönelik planlandığını öğrendiklerini anlatmış, isimler, detaylar ve tarihlere ilişkin yaptıkları derinlemesine incelemede planın ciddi olduğunun görüldüğünü söylemişti.

Fransız dağcı IŞİD tarafından katledilmişti

Fransız dağcı turist Herve Gourdel'in daha önce Cezayir'de IŞİD bağlantılı "Hilafetin Askerleri" adlı aşırı dinci örgüt tarafından katledilmesi Fransa'yı ayağa kaldırmıştı. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarından dönen Cumhurbaşkanı François Hollande bundan sonra atılacak adımlarla ilgili yetkililerle görüşmüştü.