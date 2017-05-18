Kadınlar Basketbol Ligi'nin şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi!

Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe’yi 76-75 yenerek şampiyon oldu!

Karşılaşmaya hızlı başlayan Yakın Doğu, Holingsvorth ve Mc Bride'ın sayılarıyla 5-2 yaptı. Daha sonra pota altını etkili kullanmaya başlayan Fenerbahçe, Lavender ve Gruda'nın sayılarıyla 8-5 öne geçti. Periyotun bitime yaklaşık 2 dakika kala skor Vandersloot'un serbest atışlarıyla 16-16 oldu. Son 20 saniye Birsel'in turnikesi ile 18-16 öne geçen sarı-lacivertliler, periyodu da aynı skorla önde tamamladı.

İkinci periyotta da iyi hücumda performansını sürdüren Fenerbahçe, Quigley ve Parker'ın sayılarıyla farkı açtı ve skoru 28-21'e getirdi. Daha sonra farkı kapatan Yakın Doğu Üniversitesi, Olcay, Vandersloot ve Mc Bride'in sayılarıyla 32-31 öne geçti. Periyotun geri kalanında da skor üstünlüğünü elinde tutan Yakın Doğu, devreye 37-35 önde girdi.

Üçüncü periyotun başında Olcay, Vandersloot ve Holingsvorth ile iyi oyununu skora yansıtan Yakın Doğu, farkı 10 sayıya çıkararak, skoru 49-39'a getirdi. Periyotun sonlarında Fenerbahçe; Gruda ve Quigley'ın basketleri ile skoru 53-53 yaptı. Son 20 saniyede Vandersloot ve Tuğçe'nin karşılıklı sayılarıyla periyot 55-55 sona erdi.

Son periyota taraftarının desteğini arkasına alan Yakın Doğu, Eldebrink ve Mc Bride'nin sayılarıyla farkı açtı ve 67-61 yaptı. Parker ile köşeden üçlük bulan Fenerbahçe farkı azalttı ve Birsel'in son saniye üçlüğü ile 69-68 öne geçti. Son anları çekişmeli geçen maçta Sarı-lacivertliler maçın bitimine 2.4 saniye kala faul kazanınca çizgiye Parker geldi. Maç boyunca hiç serbest atış kullanmayan ABDli oyuncu şampiyonluk için atması gereken iki atıştan da sayı çıkaramayınca maç 76-75 sona erdi.

Yakın Doğu seride iç saha maçlarını kazanarak 3-2’lik üstünlük kurarak kupaya uzandı ve bu sezon 3. şampiyonluğunu elde etti. KKTC ekibi, ligdeki şampiyonluğun sanı sıra EuroCup Kadınlar ve Türkiye Kadınlar Türkiye Kupası’nda da mutlu sona ulaşmıştı.

Final serisinin en iyi oyuncusu da son maçta 17 sayı, 14 asist ve 6 ribaund’luk performans sergileyen Courtney Michelle Vandersloot seçildi.

Salon: Caferağa

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay 4, Eldebrink 8, Bahar 4, Leuchanka 2, Holingsvorth 20, Mc Bride 21, Vandersloot 17

Fenerbahçe: Pelin, Ayşe, Birsel 15,Tuğçe 7, Parker 18, Lavender 8, Gruda 21, Quigley 6

1. Periyot: 16-18 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 37-35 (Yakın Doğu Ünivertesi lehine)

3. Periyot: 55-55

Seride alınan sonuçlar

Yakın Doğu Üniversitesi: 78 – Fenerbahçe: 70

Yakın Doğu Üniversitesi : 73 – Fenerbahçe: 67

Fenerbahçe: 71 – Yakın Doğu Üniversitesi: 70

Fenerbahçe: 79 – Yakın Doğu Üniversitesi: 72