Kadınlar Basketbol Ligi play-off'da Fenerbahçe adını finale yazdırdı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray'ı 77-63 yenen Fenerbahçe, seriyi 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Sarı-lacivertli takım, finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, Işıl Alben, Traore ve Pınar Gezici'nin basketleriyle ilk periyodu 26-20 üstün geçti.

İkinci periyotta iyi savunma yapan Fenerbahçe, hücumda da Quigley ve Lavender ile sayı bularak, skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına 40-37 üstün gitti.

Etkili mücadelesini müsabakanın ikinci yarısına da taşıyan Fenerbahçe, uzun oyuncuları Parker, Lavender ve Gruda ile sayı üretti ve son periyoda 58-50 önde girdi.

Son çeyrekte Galatasaray, Işıl Alben ve Vitola'nın basketleriyle farkı eritmeye çalışırken, Quigley ve Tuğçe Canıtez ile sayı bulmaya devam eden Fenerbahçe, müsabakadan 77-63 galip ayrıldı ve seriyi 3-0 kazandı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ABD'li oyuncu Moriah Elise Jefferson, kadroda yer almasına rağmen maçta forma giymedi.

Galatasaray'a karşı 18 maçta 17 galibiyet

Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle bu sezon Galatasaray'a karşı farklı branşlarda çıktığı 18 maçın 17'sini kazandı.

Futboldaki 2 maçta da rakibini yenen sarı-lacivertliler, erkek basketbolunda oynanan 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile kadın voleybolunda oynadığı 5, erkek voleybolunda yaptığı 2 müsabakayı da üstün bitirdi.

Sarı-lacivertli takım, rakibine karşı tek mağlubiyetini kadın basketbolunda yaşadı. Fenerbahçe, bu branşta Galatasaray ile yaptığı 5 maçın 4'ünü kazandı, birini kaybetti.

Galatasaraylı taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı

Karşılaşmayı izleyen Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini istifaya davet etti.

Taraftarlar maçın sonuna doğru, "Yönetim istifa", "Dursun Özbek istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı basketbolcuları ise tribüne çağırarak destek verdi. Taraftarlar ile oyuncular uzun süre karşılıklı tezahürat yaptı.