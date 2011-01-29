-KADINLAR BASKETBOL LİGİ DERBİSİNDE GALATASARAY GALİP İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki derbi maçta Galatasaray Medical Park, ezeli rakibi Beşiktaş Cola Turka'yı 18 sayı farkla yendi: 71-53 Karşılaşmanın ilk periyodunda pota altından Yasemin ile sayı bulan Beşiktaş Cola Turka'ya, Bahar, Melisa, Augustos ve Gülşah'ın basketleriyle yanıt veren Galatasaray Medical Park, 1. periyodu 21-16 önde geçti. İkinci periyotta Bahar ve Fowles ile skor üreten sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı da 36-31 önde kapadı. Maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip farkı açmaya başladı. Gülşah, Hodges, Fowles ve Augustos ile sayılar bulan Galatasaray Medical Park, Melisa'nın basketiyle 28. dakikada farkı 15 sayıya (51-36) çıkardı ve son periyoda 53-43 önde girdi. Son periyotta da üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 35. dakika içinde Melisa'nın basketiyle farkı 21 sayıya kadar (67-46) çıkardı ve karşılaşmadan 71-53 galip ayrıldı. Galatasaray Medical Park'ta Fowles 15 sayı, 12 ribaunt, Augustos 13 sayı, 5 ribaunt ve Bahar da 10 sayı, 4 ribaunt ile galibiyete katkı sağladı. Beşiktaş Cola Turka'da ise Sales 15 sayı, 6 ribaunt, Marques 12 sayı, 4 ribaunt ile oynadı. Sezonun ilk yarısında yapılan maçı da Galatasaray Medical Park, deplasmanda 63-50'lik sonuçla kazanmıştı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Alper Özgök xx, Tekin Özübir xx, Murat Ciner xx Galatasaray Medical Park: Işıl xxx 5, Tuğba x 2, Augustus xxx 13, Bahar xxx 10, Fowles xxx 15, Nihan xx 7, Melisa xxx 9, Hodges xx 5, Gülşah xx 5, Petronyte x Beşiktaş Cola Turka: Nilay xx 8, Marques xxx 12, Sales xx 15, Yasemin xx 8, Kelly Santos x 4, Esra x 1, Tuğba x, Salkauske xx 5, Bouthors x, Ayşegül x, Melike x 1. Periyot: 21-16 Devre: 36-31 3. Periyot: 53-43