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Spor

Kadınlar Basketbol Ligi başlıyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonu 22 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak

21 Ekim 2016 13:12

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 6, 23 Ekim Pazar günü ise 1 müsabaka yapılacak.

Normal sezonda ilk yarı 14 Ocak 2017'de sona erecek. Ligin ikinci yarısı ise 21 Ocak'ta başlayıp, 8 Nisan 2017'de tamamlanacak.

 

Lig statüsü

 

14 takımın yer aldığı Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonu, iki devreli lig usulüne göre oynanacak. Normal sezon 26 hafta sürecek ve ilk 8'e girecek takımlar play-off'a yükselecek. Son iki sırada yer alacak takımlar ise küme düşecek.

 

İlk haftanın programı

 

22 Ekim

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş
14.00 BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor
14.00 Girne Üniversitesi-Tosyalı Toyo Osmaniye
14.00 Galatasaray-MBK Doğuş Hastanesi
15.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe
16.00 İstanbul Üniversitesi-Adana ASKİ

23 Ekim Pazar:

15.00 Canik Belediyespor-Bellona AGÜ.

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