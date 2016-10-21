Kadınlar Basketbol Ligi başlıyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 6, 23 Ekim Pazar günü ise 1 müsabaka yapılacak.
Normal sezonda ilk yarı 14 Ocak 2017'de sona erecek. Ligin ikinci yarısı ise 21 Ocak'ta başlayıp, 8 Nisan 2017'de tamamlanacak.
Lig statüsü
14 takımın yer aldığı Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonu, iki devreli lig usulüne göre oynanacak. Normal sezon 26 hafta sürecek ve ilk 8'e girecek takımlar play-off'a yükselecek. Son iki sırada yer alacak takımlar ise küme düşecek.
İlk haftanın programı
22 Ekim
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş
14.00 BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor
14.00 Girne Üniversitesi-Tosyalı Toyo Osmaniye
14.00 Galatasaray-MBK Doğuş Hastanesi
15.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe
16.00 İstanbul Üniversitesi-Adana ASKİ
23 Ekim Pazar:
15.00 Canik Belediyespor-Bellona AGÜ.