Kadınlar Basketbol Ligi başlıyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 6, 23 Ekim Pazar günü ise 1 müsabaka yapılacak.

Normal sezonda ilk yarı 14 Ocak 2017'de sona erecek. Ligin ikinci yarısı ise 21 Ocak'ta başlayıp, 8 Nisan 2017'de tamamlanacak.

Lig statüsü

14 takımın yer aldığı Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonu, iki devreli lig usulüne göre oynanacak. Normal sezon 26 hafta sürecek ve ilk 8'e girecek takımlar play-off'a yükselecek. Son iki sırada yer alacak takımlar ise küme düşecek.

İlk haftanın programı

22 Ekim

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş

14.00 BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor

14.00 Girne Üniversitesi-Tosyalı Toyo Osmaniye

14.00 Galatasaray-MBK Doğuş Hastanesi

15.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe

16.00 İstanbul Üniversitesi-Adana ASKİ

23 Ekim Pazar:

15.00 Canik Belediyespor-Bellona AGÜ.