T24 LogoT24 Logo
Spor

Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon UMMC Ekaterinburg oldu

Sopron Basket - UMMC Ekaterinburg: 53-72 İSTANBUL,(DHA) Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde turnuvanın ev sahibi Sopron Basket'i 72-53 mağlup eden UMMC Ekaterinburg, şampiyonluğa ulaştı

23 Nisan 2018 01:41

Sopron Basket - UMMC Ekaterinburg: 53-72

İSTANBUL,(DHA)

Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali\'nde turnuvanın ev sahibi Sopron Basket\'i 72-53 mağlup eden UMMC Ekaterinburg, şampiyonluğa ulaştı.
Macaristan\'ın Sopron kentinde bulunan Novomatic Arena\'da oynanan karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan UMMC Ekaterinburg, ilk periyodu 22-15 üstün geçti. İkinci periyotta da vites düşürmeyen Rusya temsilcisi, 20-15\'lik çeyrek skoruyla soyunma odasına 42-30 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte hücum etkinliği kaybeden Ekaterinburg, buna rağmen savunmada rakibine fazla sayı şansı tanımazken, maçın final periyoduna 11 sayı farkla üstün girdi: 53-42. Maçın final periyodunda rahat bir oyun sergileyen UMMC Ekaterinburg, Macar rakibini 72-53\'lük skorla devirerek 4\'üncü kez kupanın sahibi oldu.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 21 sayıyla Sopron Basket\'ten Yvonne Turner olurken, şampiyon Ekaterinburg\'dan Emma Meesseman 19 sayı üretti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sopron BasketUMMC EkaterinburgAvrupa Ligi Dörtlü FinaliMacaristan SopronNovomatic ArenaRusyaEkaterinburgMaçınUMMC Ekaterinburg MacarMücadeleninSopron Basket Yvonne TurnerEkaterinburg Emma Meesseman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24