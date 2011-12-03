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Dünya

‘Kadınlar araba kullanırsa bakire kalmaz’

Suudi Arabistan’ın en üst dini kurulunun imzaladığı fetvaya göre "kadınların otomobil kullanması halinde fuhuş, porno, homoseksüellik ve boşanmalar artar" denildi.

03 Aralık 2011 02:00

T24 - Suudi Arabistan’ın en üst dini kurulunun imzaladığı fetvaya göre "kadınların otomobil kullanması halinde fuhuş, porno, homoseksüellik ve boşanmalar artar" denildi.


Suudi Arabistan’ın en üst dini konseyi olan Meclis el-İfta al-A’ala, kadınlara araba kullanma hakkı verilirse 10 yıl içinde ülkede bakire kalmayacağını, fuhuş, porno, homoseksüellik ve boşanmanın artacağını öne sürdü. Konseyin, Prof. Kamal Subhi ile hazırladığı fetva S. Arabistan’ın yasama organı olan Şüra Konseyi’ne iletildi. Kadınların araba kullandığı ülkelerde “ahlaki çöküşün” yaşandığını belirten Subhi hazırladığı raporda diğer Arap ülkelerindeki “deneyimlerine” de yer verdi.



Kadınlar bakmış!


Kadınların otomobil  kullanmasına izin verilen bir Arap ülkesindeki bir kafede   oturduğunu anlatan Kral Fahd Üniversitesi’nden emekli Subhi, “Tüm kadınlar bana bakıyordu. Biri bana uygun olduğunu açıkça gösteren bir jest yaptı. İşte kadınların araba kullanmasına izin verirseniz olacağı budur” dedi.


Suudi Arabistan, dünyada kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke. Ülkede yasalarda engel bulunmamasına rağmen dini liderlerin fetvalarıyla yasak getiriliyor.


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