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Dünya

"Kadınlar aptal oldukları için araba kullanamaz" diyen Suudi din adamına vaaz yasağı

Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanması yasak

22 Eylül 2017 17:59

Suudi Arabistan'da bir din adamının vaaz vermesi, kadınların aptal oldukları için araba kullanamayacaklarını söylemesinin ardından yasaklandı. Saad al Hajari isimli din adamının bu açıklamayı yaptığı konuşma kısa süre içinde viral oldu.

Hajari tepki toplayan konuşmasına, kadınların erkeklerden daha az beyin gücüyle yaratıldığını söyleyerek başlıyor.

Ancak orada da kalmıyor. Şeyh Hajari, kadınların yarım beyinle doğduklarını, alışveriş yapmaya başladıktan sonra da bu kapasitelerinin çeyreğe düştüğünü söylüyor.

Saad al Hajari isimli din adamıHajari, vaazı dinleyenler sonra şu soruyu yöneltiyor:

Yarım beyinli bir erkeğin araba kullanmasına izin verilebilir mi?

Videonun yayılması sonrası, Saad al Hajari'nin dini otorite olduğu bölgenin valisine, söz konusu din adamının "vaazlarının yasaklanması çağrısı" yapıldı.

Suudi Arabistan'da kadınlar araba kullanamıyor

Suudi Arabistan, dünyada kadınların araba kullanmasının serbest olmadığı tek ülke.

Ülkede hak savunucusu kadınlar araba kullanırken yakalanırsa tutuklanabiliyor.

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