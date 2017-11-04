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Ekonomi

Kadınlar, ancak 217 yıl sonra erkeklerle eşit maaş alabilecek!

Kadınlar, erkeklerin yaklaşık yarısı kadar maaş alıyor ve bu durum cinsiyetler arasında yüzde 58 oranında bir ekonomik uçurum oluşturuyor

04 Kasım 2017 20:50

Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum/WEF) dünya genelinde yaptığı bir araştırmaya göre, kadınların erkeklerle aynı maaşı almaları ve iş yerinde eşit bir şekilde temsil edilmeleri için 217 yıl beklemesi gerekiyor. WEF’in yaptığı açıklamaya göre kadınlar, erkeklerin yaklaşık yarısı kadar maaş alıyor ve bu durum cinsiyetler arasında yüzde 58 oranında bir ekonomik uçurum oluşturuyor.

Sputnik’in haberinde yer alan bilgilere göre, WEF’in eğitim, cinsiyet ve çalışma başkanı Saadia Zahidi, “2017 yılında kadın erkek eşitliği gelişiminde ters yöne gitmememiz gerekir. Cinsiyet eşitliği ahlaki ve ekonomik bir gereklilik. Birkaç ülke bu durumun farkında ve bu ülkeler cinsiyet ayrımına karşı aldıkları ileriye yönelik sonuçları görmeye başlamış olabilir” diyor. WEF tarafından 2017 yılında yayımlanan cinsiyet eşitsizliği konusundaki ikinci makalede belirtilen sonuçlar, iş gücüne kaç erkek ve kaç kadının katıldığını, kazandıkları maaşları ve kendilerine verilen işlerin gelişimini ölçerek oluşturuluyor.

 

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