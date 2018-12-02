Kadınlar, ağabeyi tarafından katledilen Günay Torun için yürüdü

Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA Gemlik\'te, geçen hafta ağabeyi tarafından otomobilinin içindeyken kurşun yağmuruna tutularak, katledilen Günay Torun ile ilçede bugüne kadar şiddete uğrayan ve öldürülen kadınlar için yürüyüş yapıldı.

Gemlik Kadın Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar, MHP ilçe yöneticileri, İYİ Parti ilçe yöneticileri, Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki ve yönetimi, STK ve dernek temsilcileri ile bugüne kadar şiddete uğrayan ve öldürülen kadınların aileleri ve yakınları katıldı. Gemlik Taşköprü önünde öldürülen kadınların isimlerinin okunması ile başlanan yürüyüş, İskele Meydanı\'na kadar sloganlarla sürdürüldü. İskele Meydanı\'nda yapılan açıklamada; Günay Torun\'un, ağabeyinden şikayetçi olduğu, suç duyurusu evrakı eline geçtiğinde adresi öğrenen ağabeyinin genç kadını evinin önündeki otoparkta pusu kurarak, katlettiği belirtildi.

Yürüyüş sonrası okunan açıklamada, \"Günay\'ı katleden ağabey de sosyal medyada \'Namus meselesi\' falan diyor, yalan söylüyor. 7 ay önce Çiğdem Rama, cezaevinden 5 gün izinli çıkan kocası tarafından katledildi. Tuğçe Uludağ, evlilik teklifini reddeden kişi tarafından öldürüldü. Gülay, yine teklifini reddeden biri tarafından okulunda katledildi. Yargıya taşınan her kadına yönelik şiddet, \'iyi hal\' ve \'tahrik\' indirimiyle adeta ödüllendiriliyor. Namus kavramının yine kadınlar üzerinden anılıyor olması, şiddeti meşrulaştırıyor. Eşitsizlik ortadan kaldırılmadığı sürece erkek şiddeti devam ediyor. Yıllarca süren isyanlarımıza, taleplerimize rağmen önlem almayan; adım atmayan yargı, devlet ve medya cinayetlerin sorumlusudur. Günay Torun\'un katilinin de ağırlaştırılmış müebbet alması için takipçisi olacağız\" denildi.

FOTOĞRAFLI