Kadınlar, 8 Mart'ta meydanlarda: Hayatımız, isyanımız, mücadelemiz Feminizm

Kadınlar, “Hayatımız, isyanımız, mücadelemiz: Feminizm” sloganıyla bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ülkenin bir çok yerinde sokaklarda olacak. En geniş katılımlı eylemlerinin İstanbul ve Diyarbakır'da olması bekleniyor.

ABD’nin New York kentinde, bir dokuma fabrikasında kadın işçiler daha iyi çalışma koşulları için direniş başlattı. Polisin fabrikaya kilitlediği işçilerden 129’u çıkan yangında can verdi. Tarihler 8 Mart 1857’i gösteriyordu. Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, bu olayın anısına 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını önerdi. 8 Mart, ilk kez 19 Mart 1911’de Almanya ve İsviçre’de anıldı. Birleşmiş Milletler, 66 yıl sonra 8 Mart’ı “Dünya Kadınlar Günü” olarak kabul etti. 8 Mart Türkiye’de ilk kez 1921’de kutlandı. 1975 yılından sonra kitlesel kutlamalar başladı.

İstanbul

Kadınlar, bugün İstanbul’da 16. Feminist Gece Yürüyüşü’nde “Hayatımız, İsyanımız, Mücadelemiz: FEMİ- NİZM” sloganıyla bir araya gelecek. Yürüyüş Beyoğlu’nda saat 19.30’da Fransız Kültür Merkezi önünde başlayacak. CHP’li belediyeler de pek çok kutlama programıyla, kadın emeğini ve mücadelesini görünür kılacak. İstanbul’da düzenlenecek diğer etkinlikler şöyle:

-Kartal: Kartal Belediyesi, bugün saat 09.30’da Hasan Âli Yücel Kültür Merkezi önünden Kartal Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirecek. Program, Kartal Meydanı’nda oluşturulacak ‘Sevgi Zinciri’nin ardından Kartal Belediyesi Ekolojik Eğitim Çadırı’nda devam edecek.

-Şişli: Şişli Belediyesi de 12 Mart’a dek konserden söyleşiye, tiyatrodan panele 7 ayrı etkinlik düzenliyor. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi ile Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’ndeki etkinlikler, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlileri Korosu’nun konseriyle başlıyor.

-Bakırköy: Bakırköy Belediyesi’nin, 8 Mart kapsamında düzenlenen “Her Telden” konseri bugün saat 19.00’da Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Konserde, şef Belkıs Akkale yönetimindeki Bakırköy Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, şef Faruk Salgar yönetimindeki Bakırköy Müzik Akademisi ve Grup Rengarenk sahne alacak.

-Sarıyer: Sarıyer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, ‘Emekçi Kadının Türküsü’ konseriyle kadınlar için bugün saat 20.00’da Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sahnede alacak. Belediye, aynı yerde saat 14.00’da da meme ve rahim ağzı kanseri, ücretsiz sağlık hizmetleri ve 6284 nolu yasa hakkında bilgilendirme paneli düzenleyecek.

-Beylikdüzü: Beylikdüzü Belediyesi bugün saat 15.00’te- Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde, Kadın Dayanışma Merkezi’ni açıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla açılacak merkezde psiko-sosyal destek hizmetleri, hukuki danışmanlık, psikolojik danışmanlık, telefonla danışmanlık ve ekonomik desteklere yönlendirme gibi hizmetler verilecek.

-Ataşehir: Ataşehir Belediyesi de 8 Mart kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Ataşehirli kadınlar 8 Mart’ı müzik ve tiyatroyla kutlayacak. Ücretli olacak etkinlik biletleri, Atlas Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından satılacak. Biletlerden elde edilecek gelirin tamamı, Çorum Kargı ilçesinde emekçi kadınların kuracağı ve satış yapabilecekleri bir mutfak atölyesine bağışlanacak.

-Maltepe: Maltepe Belediyesi’nin kadın çalışanlarına yarım maaş ikramiye verilecek. Belediyenin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği kokteyl ve konser etkinliği saat 18.00’de başlayacak.

-Kadıköy: Kadıköy Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Kılavuzu” hazırladı. Belediye hedeflerini belirlerken toplumsal cinsiyeti ve eşitlik ilkesini dikkate almayı taahhüt ediyor. Belediye, 8 Mart dolayısıyla kadın çalışanları adına Gaziantep Nurdağı Hatıra Ormanı’na ağaç dikti.

Diyarbakır

Dicle Amed Kadın Platformu çağrısıyla; 8 Mart Perşembe, saat 13.00’da İstasyon Meydanı’nda miting yapılacak.

Tertip komitesi Sözcüsü avukat Gülşen Özbek, miting için gerekli izinlerin alındığını belirterek, “İstasyon Meydanı’ndaki mitinge bütün kadınları davet ediyoruz. Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kitlesel olarak ve coşku içinde kutlayacağız” dedi.

Mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da konuşmacı olarak katılacak. Müzisyen Mizgin Tahir de miting alanında bir konser verecek.

Adana

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana Kadın Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada, “8 Mart, biz kadınların yüreğinin sesidir. Bugün, kadını aşağılayan, emeğini ve bedenini sömüren her türlü çağdışı zihniyete, bu zihniyetleri besleyen sistemlere karşı özgür birey olma, geleceği birlikte kurma, omuz omuza durma günüdür” ifadeleri kullanıldı.

Bursa

8 Mart etkinlikleri, dün Bursa Adalet Sarayı girişindeki “Aile İçi Şiddet” temalı serginin açılışının ardından yapılan basın açıklamasıyla başladı. Bursa Barosu’nun Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Nazlı Ceren Şendoğan tarafından okunan açıklamada, “Kadınları toplumsal hayat dışına itmeye çalışan, cinsiyetçi ve ayrımcı politikalardan ve uygulamalardan vazgeçilmelidir. Bursa Barosu olarak; kadınlarımızın cumhuriyet devrimleri kazanımlarından ödün vermeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” denildi.

Amasya

Türk Kadınlar Birliği’nin tüm şubelerinin katıldığı 8 Mart etkinliği, bu yıl Amasya’da yapılacak. Bu yıl özellikle yapılacak etkinlik ve bildirilerde çocuk istismarı, kadın cinayetleri, çocuk yaşta zorla evlendirilme konuşulacak. “Kadınlar Amasya’ya Dokunuyor” temalı etkinlikler, Atatürk’ün Amasya Genelgesini hazırlayıp yayımladığı Saraydüzü kışla binasının önünden Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı önüne kadar yapılacak yürüyüşle başlayacak.

Ankara

8 Mart Perşembe/ Kurtuluş Parkı Saat: 12.30

Gece Yürüyüşü 8 Mart Perşembe/ Sakarya Caddesi 19:00

İzmir

8 Mart Perşembe / Saat 19.00

Alsancak Leman Kültür Cafe önünde buluşulacak

Adana

KESK’li kadınlar ile Adana Kadın Platformunun çağrısıyla miting; 8 Mart Perşembe – Saat 16:00’da

Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu önünden başlayıp Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyüş olacak.

Artvin

Hopalı Kadınlar çağrısıyla yürüyüş 8 Mart Perşembe – Saat: 16.30

Yer: Hopa Parkı

Aydın

Aydın Kadın Dayanışma Platformu çağrısıyla; 8 Mart Perşembe – Saat 18.00

Özgecan Parkı’ndan Kent Meydanı’na yürüyüş, ardından basın açıklaması

Antep

8 Mart Perşembe – Saat 12.30 basın açıklaması

Çanakkale

Çanakkale Kadın Platformu çağrısıyla; 8 Mart Perşembe – Saat 17.30’da Salı Pazarında

Tunceli

Seyit Rıza Meydanı’nda kitlesel basın açıklaması olacak 8 Mart Perşembe – Saat 12.00 – 15.00