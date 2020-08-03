Kadınlar 4-5 Ağustos’ta alanlara çıkıyor

Kadın örgütleri, İstanbul Sözleşmesi’nin hedef alınmasına karşı 4-5 Ağustos tarihlerinde birçok kentte alanlara çıkacak. Kadınlar, 5 Ağustos akşamı İstanbul'da Kadıköy Beşiktaş İskelesi'nde, İzmir'de Alsancak ÖSYM önü'nde, Ankara'da Sakarya Meydanı'nda bir araya gelecek.

İstanbul Sözleşmesi’nin hedef alınmasına karşı toplanan kadınlar, “Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, İstanbul Sözleşmesi’ni uygula” şiarıyla alanlara çıkmaya hazırlanıyor. Kadınlar 4-5 Ağustos tarihlerinde ülkenin dört bir yanında alanlarda olacak. Söz konusu tarihte, AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilmenin tartışılması bekleniliyor.

Kadınların 5 Ağustos’ta alanlarda olacakları yerlerden birisi Ankara. Kentteki kadın örgütleri 5 Ağustos’ta saat 19.00’da Sakarya Meydanı’nda bir araya gelecek.

Buluşmaya dair konuşan Ankara Kadın Platformu üyesi Betül Koca, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasıyla yaşam haklarının ellerinden alınacağına vurgu yaptı. Koca, “Tamda bu sebeple eylemlerimizi, etkinliklerimizi, İstanbul Sözleşmesi’ni etkin uygulanana kadar sürdürmeliyiz. Bu mücadele hattına kadınların katılımı oldukça önemli ve bunun olanaklarını sağlamamız gerekiyor. Bunun için bütün kadınlarla etkin bir işbirliği, örgütlülük tesis etmemizden gerekiyor. Unutmamalıyız ki toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etme iradesini göstermeden bu mücadele sonuç veremez. Ancak bütüncül bir yaklaşımla bu olanakları sağlayabiliriz” diye konuştu.

'Birlikte hareket' çağrısı

İstanbul Sözleşmesi’nin cinsiyetçi politikalarla karalandığına dikkati çeken Koca, “Oysa aile içi şiddet de dahil olmak üzere orantısız bir şekilde kadınları etkileyen, kadına yönelik her türlü şiddet biçimini reddediyor. İstanbul Sözleşmesi sığınak demektir, acil şiddet hattı demektir. Tacize, tecavüze, şiddete, kadın cinayetlerine dur demektir. Bu sözleşmeyi durdurmak demek şiddeti meşrulaştırmak olur” dedi.

Koca, “Gelin birlikte hareket edelim. Tüm haklarımızın elimizden alınıp bir erkeklik rejiminin yeniden tesis edilmek istenmesine karşı ses çıkaralım. Şiddetin yasallaşmasına izin vermeyelim. Hayatlarımızdan, haklarımızdan, birbirimizden vazgeçmeyelim. Tüm bunlara rağmen birlikte durduğumuzda bize kesinlikle engel olamayacaklardır. Tüm kadınları, 5 Ağustos’ta saat 19.00’da Sakarya Meydanı’nda ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ demeye çağırıyoruz” çağrısı yaptı.

Bazı şehirlerdeki program:

Kadınların gerçekleştireceği programlardan netleşenler şöyle:

Bodrum: 4 Ağustos saat 19.00 – Tepecik Cami Meydanı

Datça: 4 Ağustos saat 19.00 – Cumhuriyet Meydanı

İstanbul: 5 Ağustos saat 19.00 – Kadıköy Beşiktaş İskelesi

İzmir: 5 Ağustos saat 18.30 – Alsancak ÖSYM önü

Samsun: 5 Ağustos saat 19.30 – Süleymaniye Geçidi

Hatay: 5 Ağustos saat 19.00 – Antakya/ Köprübaşı

Didim: 5 Ağustos saat 18.30 –İş Bankası önü

Antalya: 5 Ağustos saat 19.00 – Attalos Meydanı

Adana: 5 Ağustos saat 18.00 – Heykelli Park

Kocaeli: 5 Ağustos saat 19.00 – Belediye İşhanı önü

Ankara: 5 Ağustos saat 19.00 – Sakarya Meydanı

Ayvalık: 5 Ağustos saat 19.00 – Cumhuriyet alanı

Antakya: 5 Ağustos saat 19.00 – Köprübaşı