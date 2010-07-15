T24 LogoT24 Logo
Dünya

KADINLAR 104 KEZ SAÇ STİLİ DEĞİŞTİRİYOR ANKARA (A.A)

15 Temmuz 2010 15:02

-KADINLAR 104 KEZ SAÇ STİLİ DEĞİŞTİRİYOR ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - İç dünyalarındaki her türlü değişikliği saçlarına yansıtan kadınların hayatları boyunca ortalama 104 kez saç stili değiştirdiği ortaya çıktı.  İtalyan La Repubblica gazetesinde çıkan habere göre, İngiltere'nin ünlü kuaförü Andrew Collinge'nin finanse ettiği ve 3 bin kişinin katıldığı anket, kadınların 13-65 yaşları arasında yılda ortalama iki kez saçlarında bir değişiklik yaptığını gösterdi. Ankete göre, bir ilişkinin sona ermesi, doğum günleri, çocuklar ve özgüveni artırma arayışı, kadınların saçlarında değişiklik yapmalarının en popüler nedenleri arasında yer alıyor. İtalyan aktris Monica Bellucci'nin uzun ve perçemli saç modeli kadınların tercih ettiği modellerin başında yer alırken, bunu Victoria Beckham'ın kısa saç modeli izliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24