-KADINLAR 104 KEZ SAÇ STİLİ DEĞİŞTİRİYOR ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - İç dünyalarındaki her türlü değişikliği saçlarına yansıtan kadınların hayatları boyunca ortalama 104 kez saç stili değiştirdiği ortaya çıktı. İtalyan La Repubblica gazetesinde çıkan habere göre, İngiltere'nin ünlü kuaförü Andrew Collinge'nin finanse ettiği ve 3 bin kişinin katıldığı anket, kadınların 13-65 yaşları arasında yılda ortalama iki kez saçlarında bir değişiklik yaptığını gösterdi. Ankete göre, bir ilişkinin sona ermesi, doğum günleri, çocuklar ve özgüveni artırma arayışı, kadınların saçlarında değişiklik yapmalarının en popüler nedenleri arasında yer alıyor. İtalyan aktris Monica Bellucci'nin uzun ve perçemli saç modeli kadınların tercih ettiği modellerin başında yer alırken, bunu Victoria Beckham'ın kısa saç modeli izliyor.