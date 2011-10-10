-Kadının yüzüne kezzap atan kişi tutuklandı DİYARBAKIR (A.A) - 10.10.2011 - Diyarbakır'da Rojda Karagöz'ün yüzüne kezzap atıldığı iddia edilen şahsın İstanbul'da yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2001 günü Yenişehir ilçesindeki bir parkta faili meçhul kişi veya kişilerce Rojda Karagöz'ün yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine yanıcı ve yakıcı sıvı bir madde döküldüğü, bu nedenle yaralanan Karagöz'ün Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 hafta süren tedavisinin ardından taburcu olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Rojda Kargöz'ün ifadesinde, eşi ile boşanmak üzere davalı olduklarını, eşi ve ailesinin çocuklarını kendisine göstermediklerini, eşinin kız kardeşi ile yapmış olduğu görüşme sonrasında çocuklarını görmesi için olay yeri olan parkta buluşmak için randevulaştığını ancak görümcesi ile 2 çocuğunu beklerken tanımadığı bir şahsın yanına yaklaştığını ve ''Biraz serinle'' diyerek bir sıvı serptiğini, vücudunun değişik yerlerinin feci şekilde yanması üzerine çevredeki vatandaşların kendisini hastaneye götürdüklerini anlattığına yer verildi. Rojda Karagöz'ün babasının 3 Eylül 2011 günü Bağlar Polis Merkez Amirliğine damadının kendisini telefonla arayarak tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''14 Eylül 2011 günü '155 Polis İmdat Hattı'na bildirimde bulunan bir şahıs kezzap atılması olayını gördüğünü ve yapan şahsı tanıdığını beyan ederek, şüphelinin ismini vermiştir. Şüphelinin temin edilen fotoğrafı müşteki bayana gösterildiğinde şahsı kesin ve net olarak teşhis etmiştir. Bilahare, olayın firari şüphelisi olan şahıs ile aileye tehditte bulunan ve olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen damat hakkında, yakalama emri çıkarılmıştır. Asayiş Şube Müdürlüğünce, Rojda Karagöz'ün üzerine yanıcı-yakıcı sıvı madde atmak suretiyle ağır yaralanmasına sebebiyet veren şahsın İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile temasa geçilmiş olup, 29 Eylül 2011 günü saat 21.30 sıralarında yakalanması sağlanmıştır. Firari şüpheli şahıs 30 Eylül 2011 günü çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanarak, Metris Cezaevine teslim edilmiştir. Tehdit suçundan aranmakta olan damadın, yakalama çalışmalarına devam edilmektedir.''