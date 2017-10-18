Kadının özgürlüğü için tasarladı, ödül aldı

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de moda tasarımcısı Özgün İnceoğlu, \'Athena\' adını verdiğini koleksiyonuyla Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği\'nce gerçekleştirilen \'7. Deri\'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması\'nda ikinci oldu. İnceoğlu, tasarımına kadınların bireysel olarak bağımsız ve özgür olmalarını yansıttı.

Bu yılın konusunun \'propaganda\' olarak belirlendiği yarışmada moda tasarımcısı Özgün İnceoğlu, bilgeliği, barışı ve sanatı temsil eden mitolojik kadın kahraman Athena\'dan esinlenerek, yaptığı koleksiyonla yer aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi\'nden mezun olan İnceoğlu, cesaret, yetenek ve ilham tanrıçası Athena\'yı propagandasının yüzü olarak seçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Benim propagandam; kadınların bireysel olarak bağımsız ve özgür olmaları gerektiğini vurguluyor. Bağımsız bir kadın hareketini savunan bu propaganda; kadının toplumsal, siyasal ve kültürel boyutlar içerisinde kendi kimliğini bulması ve ortaya çıkarmasını amaçlıyor. Gücünü kendinden alan kadınlar gibi deri de kendi doğal halinde güzel. Tekstilde olduğu gibi deride de doğaya dönüş var. Ben de derinin doğal halini koruyup, kullanılabilir materyallerle yeniden yapılandırmayı amaçladım. Deriyi yapısal olarak değiştirmeden, yeni yüzeyler tasarlamaya odaklandım.\"

DERİYİ HAM ALDI, 3 AY İŞLEDİ

Yarışmada tasarımcı ve deri mühendislerinden oluşan takımlar halinde çalıştıklarını ve kendisinin yaratıcı alanda yer aldığını dile getiren İnceoğlu, deriyi ham haliyle alıp, 3 aylık bir çalışma sonucu podyuma çıkmaya hazır hale getirdiğini anlattı. Tasarım yarışmalarının, tasarımcının kendisini kanıtlaması ve sektörle tanışması açısından büyük olanak sağladığını belirten İnceoğlu, \"Beni, bu basamaklara çıkartan İzmir Ekonomi Üniversitesi\'nde aldığım kapsamlı moda eğitimi oldu. Üniversitem, Türkiye\'de moda alanında en iyi eğitim veren kurumlardan biri. Aldığım eğitim sayesinde, trend takibi, trendlere uygun tema belirleme, koleksiyon oluşturma mantığı ve üretim sürecine aşina olduğum için diğer yarışmacılardan hep bir adım öndeydim\" dedi.

Yarışmanın büyük ödülünün Ekonomi Bakanlığı ve Ege İhracatçı Birliği destekli yurt dışı lisansüstü eğitim olanağı olduğunu hatırlatan moda tasarımcısı İnceoğlu, tasarım alanında yüksek lisans yapacağını vurguladı. İnceoğlu, eğitiminin ardından yeteneğini ve yaratıcılığını tasarımlarına yansıtmaya devam edeceğini söyledi. İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü\'nden 2016 yılında bölüm ikincisi ve yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olduğunu kaydeden İnceoğlu, yüksek lisans eğitiminin ardından kendi markasını kuracağını ve bu markayı uluslararası boyuta taşımak istediğini belirtti.



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