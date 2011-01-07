-KADININ GÖZYAŞI TESTOSTERON SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR KUDÜS (A.A) - 06.01.2011 - İsrail'de yapılan bir araştırma, kadının gözyaşındaki bir kimyasalın erkeklerde testosteron hormonu seviyesini düşürdüğünü ortaya koydu. Wiezmann Bilim Enstitüsü ve Wolfson Hastanesi'nde, gözyaşlarının sözsüz iletişimdeki rolü üzerine yapılan çalışmanın sonunda, kadının gözyaşlarının erkek için kazanım olabileceği saptandı. Weizmann Enstitüsünden Profesör Noam Sobel, bazı hastalıkların testosteron seviyesi düşürülerek tedavi edildiğini belirterek, bunlardan birinin prostat kanseri olduğunu kaydetti. Sobel, testosteron düzeyini düşürmek için kullanılan mevcut yöntemlerin yan etkileri bulunduğunu, ''gözyaşı tedavisinin'' bu etkileri yok edeceğini umduklarını ifade etti. Science Express'te yayımlanan makalede, araştırmaya katılan erkeklerden, acıklı filmler izlerken ağlayan kadınların gözyaşlarını koklamalarının istendiği belirtildi. Sobel, gözyaşlarının erkeklerin empati duygusunu kabartacağını beklediklerini, ancak bunun yerine erkeklerin nabız ve solunum hızının, tükürükteki testosteron oranının ve beyin taramasının cinsel uyarılmayı azalttığına işaret ettiğini söyledi.