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Kadının darp edildiği anlar kamerada

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde bir kadın, bir erkek tarafından tekme tokat dövüldü

30 Kasım 2018 15:02

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde bir kadın, bir erkek tarafından tekme tokat dövüldü. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olaya büyük tepki gösterildi.

Olay, geçen Çarşamba günü sabah saatlerinde, Yeşilyurt semtinde meydana geldi. Yolun sağına çektiği otomobilden inen bir adam, yanındaki kadınla önce tartışmaya başladı, ardından tekme ve tokat atarak darp etti. Olay anı, çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, kadının tekme tokatlardan kurtulmaya çalıştığı ancak başarılı olamayıp, darp edildiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Olay anının görüntüsü

Haber: Anıl UÇAN, Davut CAN, / İZMİR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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