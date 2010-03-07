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'Kadını kıyafetine göre ayıran anlayış çağ dışı'

Başbakan Tayyip Erdoğan, ''GAP ve Kadının Güçlendirilmesi'' panelinin açılışında konuştu.

07 Mart 2010 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ülkemizde kadınımızı, kızımızı kılık ve kıyafetine göre sınıflara ayıran her türlü anlayış da çağ dışıdır'' dedi.

Erdoğan, Devlet Su İşleri Salonu'nda ''Dünya Kadınlar Günü'' çerçevesinde düzenlenen ''GAP ve Kadının Güçlendirilmesi'' panelinin açılışında konuştu.

''Ülkemizde kadınımızı, kızımızı kılık kıyafetine göre sınıflara ayıran her türlü anlayış da çağ dışıdır'' diyen Erdoğan, kadınlara şiddet uygulayan, el kaldıran, onları insanlık dışı muamelelere maruz bırakan her türlü yaklaşımın çağ dışı olduğunu söyledi.

Erdoğan, ''Bu toprakların adetlerinde, geleneklerinde, inançlarında, altını çiziyorum töresinde ve örfünde kendisi için istemediğini, başkasına reva görmek yoktur. Kim ki töre adı altında örf, adet, gelenek, inanç adı altında kadınlara insanlık dışı muameleyi reva görüyorsa o gaflet içindedir, delalet içindedir'' diye konuştu.

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