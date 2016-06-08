Kadına yönelik tacizi engellemek isterken öldürülen Bahadır Grammeşin davası ertelendi

İstanbul Kadıköy’de 9 Mayıs 2015 tarihinde kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken bir çetenin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Özgürlük ve Dayanışma Partisi ve Haziran Hareketi üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin cinayetine ilişkin davanın dördüncü duruşması bugün Kartal Anadolu Adliyesi’nde yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, sanık avukatlarının taleplerinin reddine, bilirkişi raporunun beklenmesine ve bir sonraki duruşmanın 28 Temmuz saat 10.30'da görülmesine karar verildi.

11 sanığın yargılandığı davada, 4 kişi olaydan sonra tutuklanmış, 1 kişinin ise 3. duruşmada tutuklanmasına karar verilmişti. Tutuklanmasına karar verilen Cemal Diri adındaki sanık firar etti.