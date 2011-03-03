-KADINA YÖNELİK ŞİDDETE MAHKEMEDEN ÖRNEK KARAR TRABZON (A.A) - 03.03.2011 - Trabzon'da aralarında çıkan tartışma üzerine eşini darp ederek yaralamaktan yargılanan kişiye, Denetimli Serbestlik Uygulaması kapsamında 3 yıl boyunca ''bir uzmandan aile içi şiddet konusunda eğitim alma'' cezası verildi. Beşirli Mahallesi'nde oturan ve her ikisi de bir kamu kuruluşunda memur olan A.K. ile temizlik konusunda ''hastalık derecesine varacak kadar'' titiz olduğu belirtilen eşi N.K. arasında bu nedenle tartışma çıktı. Temizlik konusundaki bu titizliği nedeniyle zaman zaman çocuklarını da ihmal ettiği öne sürülen kadın ile kocası arasında evde başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. A.K'nın tartaklayarak ittiği N.K. kafasını duvara çarparak hafif yaralandı. N.K. kardeşi tarafından götürüldüğü hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası A.K. hakkında Trabzon 1. Sulh Ceza Mahkemesinde ''kasten yaralama'' suçundan dava açıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığa önce 12 ay hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra, taraflar arasında bir daha huzursuzluk yaşanmaması için sanığın cezasını, Denetimli Serbestlik Uygulaması kapsamında 3 yıl boyunca bir uzmandan, ''aile içi şiddet'' konusunda eğitim alarak tamamlamasına hükmetti. Bu süreçte eşini dövmemesi hatta eşiyle tartışmaması gereken A.K, eğitimi tamamlaması halinde cezasını çekmiş olacak, aksi takdirde cezaevine girme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. A.K'nın kurallara uyup uymadığı, kendisine eğitim verecek uzmanın da görev yaptığı Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Uygulaması Merkezindeki görevlilerce denetlenecek. Eğitim verecek uzmanın, A.K'nın kurallara uyup uymadığı konusunda bir de rapor hazırlayıp adli mercilere sunacağı öğrenildi.