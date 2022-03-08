Kadına şiddette "iyi hal" cezada indirim sebebi sayılmayacak

AKP'li kadın milletvekillerinin TBMM'ye bugün sunacakları teklifte kadına şiddet failinin kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli davranışlar iyi hal ve indirim nedeni olmayacak.

AKP'li kadın milletvekilleri bugün TBMM'ye kadına şiddet cezalarını arttıran kanun teklifi verecek. Teklif ile bazı eylemler yeni suç unsuru olarak tanımlanıyor, boşanılan eşe karşı işlenen suçlar da kapsama alınıyor. Israrlı şekilde fiziken takip etmek, haberleşme ve iletişim araçları, bilişim sistemleri, sosyal medya hesaplarını kullanarak mesaj atıp temas kurmaya çalışmak suç kabul edilecek ve faillere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Israrlı takip suçu boşanılan eşe karşı işlenirse de ceza öngörülüyor. Suçun niteliğine göre tutuklama kararı da uygulanacak.

Kasten öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet

Sözcü'den Veli Toprak'ın aktardığı haberde, kanun teklifine göre failin kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli davranışlar iyi hal ve indirim nedeni olmayacak. Takdir indirimi uygulanması durumunda somut gerekçeler kararda gösterilecek. Mevcut düzenlemede kasten öldürmenin cezası müebbet iken yeni düzenlemede ağırlaştırılmış müebbet hapis verilecek. Kadına işkencenin cezası 15 yıl, eziyetin cezası ise 8 yıl olacak. Tehdit suçunun cezası 6 aydan 9 aya çıkarılacak. Eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen birçok suç, katalog suç kapsamına alınarak fail tutuklanacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yeni düzenlemeler ilişkin yaptığı açıklamada “23 bıçak yiyen bir kadını bıçaklayan faili bizim kanunumuz adli kontrolle serbest bırakmaya izin vermez. Bunlardan sonra iyi hal indirimi ucu açık nedenlerle olmayacak” dedi.