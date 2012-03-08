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Kadına şiddeti önleme yasası kabul edildi

Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik tasarı TBMM Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edilerek, yasalaştı.

08 Mart 2012 20:09

 

T24 - Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik tasarı TBMM Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edilerek, yasalaştı. Yasayla, şiddet uygulayanlara elektronik kelepçe veya bileklik takılabilecek. Kadının hayati tehlikesi varsa kimliği bile değişebilecek.

Kadına şiddet uygulayan kişilere elektronik kelepçe veya bileklik takılmasına imkan sağlayan Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edilerek, yasalaştı.

Yasayla birlikte kadına yönelik şiddete ağır cezalar geliyor. Şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişiler evinden ya da bulunduğu yerden uzaklaştırılacak. Hakkındaki tedbir kararına uymayanlara ise hapis cezası geliyor. Bu kişilere ayrıca elektronik kelepçe veya bileklik takılabilecek.

 

Kimlik ve diğer bilgi ve belgeler değişebilecek

 

Şiddete karşı korunan kadına ve çocuklarına uygun barınma yeri sağlanacak, geçici maddi yardım yapılacak. Korunan kişinin, hayati tehlikesinin bulunması halinde kimlik ve diğer bilgi ve belgeleri değiştirilecek.

 

Şiddete uğrayana kreş yardımı

 

Tasarıya eklenen bir madde ile şiddete uğrayan kadınlara kreş yardımından yararlanma olanağı da getirildi. Buna göre, çalışmayan kadınlara 4 ay, çalışan kadınlara da 2 ay süreyle kreş yardımı yapılacak.

 

Mağdur erkekler de kapsamda

 

Yasa, yalnızca kadın ve çocukları korumaya yönelik değil, şiddet mağduru erkekler de korunacak.

 

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