Kadına şiddete karşı kadınlar sokakta!

100′den fazla kadın örgütü, 13 merkezde kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayetlerin artması nedeniyle “kadın katliamı var” sloganıyla sokağa çıkıyor. Kadınlar, Meclis’i acil eylem planı oluşturmaya çağırıyor.

imctv.com’da yer alan habere göre, “Devletin ve hükümetin kadın cinayetlerinden sorumlu olduğunu” kaydeden kadınlar, eylemlere ilişkin hazırlanan çağrı metninde şunlara değinildi:

“Her hafta, kocası, babası, erkek kardeşi, oğlu, boşanmak/ayrılmak istediği kocası/sevgilisi, müşterisi tarafından öldürülen kadınların ve trans kadınların haberlerini duyuyoruz.

“Kadınlar her gün kendi hayatları hakkında karar vermek isterken, erkekler tarafından öldürülüyor.

“Bu cinayetlerin sürekliliği, cinayetleri durdurmayan, gereken önlemleri almayan devletin eril yapısını gözler önüne seriyor.

“Hukuk sistemiyle cinayetler meşrulaştırılıyor, teşvik ediliyor. Yaşadığımız erkek şiddeti cezasız kalırken, aileye mecbur bırakıldığımız politikalar oluşturulurken biz kadınlar her gün öldürülüyoruz. Türkiye’de her gün kadınlar öldürülüyor.

“Ve biz soruyoruz: İki gün içinde 6 kadın cinayeti işlenmişken, kadın cinayetleri, evde, işyerinde, sokakta, her yerde, özel ve kamusal alanda her an yaşamımızı tehdit eder hale gelmişken, meclis nerede?

“Kadın cinayetlerine karşı isyanımızı haykırmak için ev işi, çocuk bakımı dayatmalarına kulak asmadan sokaklara çıkıyoruz! Meclisin olağanüstü toplanması için ses çıkarıyoruz;

Siz aile, aile dedikçe kadınlar öldürülüyor!

Siz ses çıkarmadıkça kadın cinayetleri meşrulaşıyor!

Siz haksız tahrik dedikçe, hayatımız tehlikeye giriyor!”

“Bugüne kadar kadın cinayetlerini istatiksel bilgiye sığdırmaya çalışan devleti göreve çağırıyoruz. Meclisin, kadın ve trans cinayetleri gündemi ile olağanüstü toplanmasını ve bu toplantıda, kadın örgütlerinin belirlediği cinayetleri önleyebilecek temel şartları doğrultusunda acil bir eylem planı oluşturmasını talep ediyoruz!”

Kadınların eylem programı

İstanbul: 20 Temmuz 14:00′da Kadıköy Boğa Heykeli

Antalya: 20 Temmuz 21.30′da Kapalı yol Halk Bankası

İzmir: 20 Temmuz 18.30′da Alsancak Gar önü

Bursa: 20 Temmuz 22.00′da Eker Parkı

Marmaris: 20 Temmuz 21.00′da

Fatsa: 20 Temmuz 21.00′da sahilde oturma eylemi

Kocaeli: 20 Temmuz 17.00′da Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığı İl Müdürlüğü önü

Kayseri: 20 Temmuz 16.00′da Cumhuriyet Meydanı

Çanakkale: 20 Temmuz 20.00′da Kordonboyu

Ankara: 20 Temmuz 14.00′da Güvenpark

Eskişehir: 20 Temmuz 17.00′da Adalar Migros önü

Adana: 21 Temmuz 18.30′da

Mersin: 20 Temmuz 18.00′da Forum Boyner önü