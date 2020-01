Kadına şiddete karşı insan zinciri

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de bir grup kadın, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için insan zinciri oluşturarak yürüdü.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ile partili erkeklerin destek verdiği kadınlar, ellerinde mor tül taşıyıp, \'Korkmuyoruz, yılmıyoruz, sinmiyoruz\' sloganı atarak il binasından çıkıp, yürüdü. Atatürk, Sakarya ve İstiklal Caddesi güzergahındaki yürüyüş, Özgür Çocuk Parkı\'nda tamamlandı. Burada konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, erk zihniyetin uygulamış olduğu her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı örgütlenmenin, birlikte mücadelenin kaçınılmaz olduğunun bilincinde olduklarını söyledi. Köse, şöyle konuştu:

\"Biliyoruz ki örgütlü kadın mücadelesinin önünde hiçbir güç duramaz. Biliyoruz ki kadının ışığı şiddetin karanlığını mutlaka yenecektir. Bugün ülkemizde her iki kadından biri fiziksel şiddete uğramaktadır. Evde, sokakta, parkta, toplu taşıma araçlarında, iş yerinde ve hatta kamu kuruluşlarında kadına yöneltilen şiddet çığ gibi büyümekte. Sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet ile yaşamın her alanında biz kadınları tahakküm altına almak istemekte. Buradan yetkilileri uyarıyoruz; hayatımızdan, bedenimizden, emeğimizden, ekmeğimizden elinizi çekin diyoruz. Biz kadınları yok etmek isteyen erk zihniyetin her türlü tehdit ve saldırıları karşısında sesimizi daha da yükseltiyoruz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, sinmiyoruz.\"

Siyasi iradenin yanlış uyguladığı politikaların sonucu kadına yönelik sistemli şiddetin her geçen gün arttığını ileri süren Köse, şunları söyledi:

\"Biz anneyiz, eşiz, kız kardeşiz. Biz iş arkadaşınızız. Biz siyasette güç birliğiniziz. Ama her şeyden önce bizler güçlü, özgür bireyleriz. Aşırı sevgi bahanesiyle, kıskançlık cinnetiyle, tabularınız, töreleriniz ile hiç bitmeyen o büyük egolarınız ile biz kadınları asla yok edemeyeceksiniz. Biz, iş hayatının vazgeçilmez gücüyüz. Biz, bu ülkenin sosyal renkleriyiz. Bu ülkede biz renklerimizle mutluyuz. Kadınları meta olarak gören zihniyetle mücadelemiz, kadının kendi değerini, gücünü görmesiyle başarıya ulaşacaktır. Şiddete teslim olmaya asla izin vermeyeceğiz. Ayağa kalkın kadınlar, karşı koyun, daha çok örgütlenelim, daha çok sesimizi çıkaralım. Cumhuriyet\'in bize sağladığı özgürlüklerden asla vazgeçmeyeceğiz.\"



