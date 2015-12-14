Kadına şiddete ilk elektronik kelepçeler 3 erkeğe takıldı

Kadına karşı şiddette kullanılması kararlaştırılan elektronik kelepçe, ilk olarak İzmir’de üç erkeğe takıldı. Takılan bu bilekliğe göre, şiddet mağduru ve şikayetçi olan kadınlara 100 metreden fazla yaklaşan erkek için alarm veriliyor ve şiddeti uygulayan erkek gözaltına alınıyor.

Habertürk’ten Mehmet İnmez’in haberine göre kadına şiddetin önünün bir türlü alınamaması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2 ay önce başlattığı ‘erkeğe elektronik kelepçe’ uygulamasının ilk örnekleri, pilot bölge İzmir ve Ankara’da hayata geçti.

Aile mahkemeleri, Karşıyaka ve Konak’ta ikamet eden 3 erkeğe, “eşlerini, kızlarını veya sevgililerini öldürmeye eğimli oldukları” gerekçesiyle, elektronik kelepçe takılmasına karar verdi. Karşıyaka’da oturan ve hakkında evden uzaklaştırma kararı da bulunan kocanın, ayrı yaşadığı eşini telefonla rahatsız ve tehdit ettiği öğrenildi. Konak’ta oturan biri 25 diğeri 40 yaşında iki kocanın ise, mahkemenin verdiği “eve yaklaşmama kararını” ihlal ederek, eşlerini ölümle tehdit ettikleri belirlendi. Mahkemeler, söz konusu 3 erkeğin, 3 ile 6 ay arasında değişen süreler boyunca elektronik kelepçe ile dolaşmalarına ve eşlerine 100 metreden fazla yaklaşmamalarına hükmetti. Mahkemenin kararına rağmen eşine yaklaşacak olan ve bu ihlali elektronik izleme sistemiyle tespit edilecek koca, 3 ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Nasıl çalışıyor?

Denetimli Serbestlik Büroları tarafından uygulanan elektronik kelepçeler, Ankara’daki Elektronik Takip Sistem Merkezi’nden izleniyor. Şiddete eğilimi nedeniyle hakkında mahkeme tarafından “uzaklaştırma kararı” verilen erkeğe elektronik kelepçe takılırken, şiddet mağduru kadına da cep telefonu büyüklüğünde bir cihaz veriliyor. El ya da ayak bileğine takılabilen elektronik kelepçe, erkeğin, eşine ya da beraber olduğu kadına 100 metreden fazla yaklaşması halinde otomatik olarak merkeze sinyal gönderiyor. İzleme merkezi de, mağdur kadının kimliğini ve o an bulunduğu yeri polise bildiriyor. Sinyali değerlendiren emniyet, o mahale en yakın ekibini vakaya yönlendiriyor. Yasağı ihlal eden erkek gözaltına alınarak, 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılıyor.