Kadına şiddete 'demir pençeyle' mücadele

Hindistan'da büyük tepkine neden olan "toplu tecavüz" olayının ardından hükümet, güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. Kadına karşı şiddete "demir pençeyle" mücadele edileceği bildirildi.

Hindistan'da toplu tecavüze uğrayan ve aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybeden 23 yaşındaki üniversite öğrencisinin akıbeti infial uyandırdı. Halk kadına karşı şiddeti protesto gösterileri düzenledi. Hükümet de şiddetle mücadelede yeni önlemler alınacağını duyurdu.

'Demokrasimiz için kabul edilemez'

Hindistan İçişleri Bakanı Sushil Kumar Shinde, Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, “Toplumuzda kadınların korku ve endişe içinde yaşamaları kabul edilemez” dedi. 23 yaşındaki üniversite öğrencisinin ölümüne atıfta bulunan Shinde, “Bu olay demokrasimiz için kabul edilemez. Bunlar demir pençeyle uslandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Shinde, Yeni Delhi'de daha ziyade erkeklerin ağırlıkta olduğu polis devriyelerinde gelecekte 12 kadın polis memurunun görevlendirileceğini, kent genelinde 2 bin 500'den fazla kadın memurun görev yapacağını bildirdi.

'Olay planlıydı'

Perşembe günü zanlılardan beşi hakkında cinayet, tecavüz, adam kaçırma ve hırsızlık gibi suçlardan dava açıldı. Altı zanlıdan biri 17 yaşında olması nedeniyle gençlik mahkemesinde yargılanacak.

Zanlının gerçek yaşının tespiti için kemik yaşı taraması yapıldığı belirtildi.

Savcı Rajiv Mohan'ın açıklamalarına yer veren Indian Express gazetesi, olayın önceden planlandığını yazdı. Zanlılardan her birinin olaya fiilen katıldığını kaydeden Mohan, bu nedenle hepsinin eşit derecede sorumlu olduğunu söyledi.

(Deutsche Welle Türkçe)