Kadına şiddet uyguladığı iddia edilen Yusuf Güney: Vatanı, milleti seviyorum

İnternetten tanıştığı bir kadın ile bindikleri takside 'fazla gelen hesap nedeniyle' tartıştığı ve sonrasında genç kadını darp ettiği iddia edilen Yusuf Güney, "Ahmet Kural'la birlikte fotoğraflarım paylaşılıyor. Vatanını, milletini, polisini, askerini, kadını, hayvanı seven biriyim. Böyle bir şey hayatta yapmam" dedi.

Güney'in Bebek'te yemek yediği bir kadın ile takside tartışma yaşadığı, kadına şiddet uyguladığı iddia edildi.

"Çıldırdı, sataşmaya başladı"

Olayın yaşandığını günü Sabah gazetesine aktaran Güney, özetle şunları söyledi:

Gece dışarı çıktık. Yurt dışından geldiği için isteği üzerine onu güzel bir yere götürdüm. Kendisi alkol aldı, ben alkol kullanmıyorum. Alkolün etkisiyle hoş karşılanmayacak şeyler yaptı. 'Hadi kalkalım' dedim. O sırada hesapla ilgili bir tartışma çıktı. Komik ve saçma bir şey, üzerinde bile durmadım. Sonra bir anda takside hiç beklemediğim tarz ve üslupla, argo konuşmaya başladı. 'Taksideyiz, yapma böyle' diye uyardım. Çıldırdı, sataşmaya başladı. Kendisini zaptedemedim. Benim ellerim, kollarım, boynum, ayaklarım mosmor oldu.

"İş ne hallere geldi"

Taksiyi kenara çektirdim. Arabadan indim. Bu kez de üzerime yürümeye, bana saldırmaya başladı. Sonra ben onu darp etmişim ayağına getirip polis çağırdı ve benden şikayetçi olacağını söyledi. Asıl darp edilen benim, sonrasında zaten hastaneye gidip darp raporu aldım. Raporda boynumdaki, yüzümdeki tırnak izleri, çizikler görünüyor. Onda ise hiçbir şey yok. Buna rağmen şikayetçi oldu benden. Ancak, daha sonra şikayetini geri aldı. Soruşturmaya gerek kalmadan kapandı dosya diye düşünüyordum. İş ne hallere geldi.

Güney vatan-millet sevgisi

Ortada büyük bir yanlışın olduğunu öne süren Yusuf Güney, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadın düşmanı, şiddet yanlısı biri gibi lanse edildim. Ahmet Kural'la birlikte fotoğraflarım paylaşılıyor. Vatanını, milletini, polisini, askerini, kadını, hayvanı seven biriyim. Böyle bir şey hayatta yapmam.