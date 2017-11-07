'Kadına şiddet', polis bültenlerini doldurdu

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan günlük polis bültenlerinde kadına yönelik kasten yaralama, hakaret ve tehdit olaylarının sayısının fazla olması dikkat çekti.

Merkez ve ilçelerde polis bölgelerinde yaşanan adli olaylar, kadına şiddetin her geçen gün arttığını gözler önüne seriyor. 3\'ü merkez olmak üzere 20 ilçede yaşananların rapor haline getirildiği polis bültenlerininde çoğu günler büyük bir bölümünün kadına yönelik şiddet olayları oluşturuyor. Evli, boşanma aşamasında veya ayrıldığı kız arkadaşına yönelik eylemlerde bulunan kişilere şikayet üzerine soruşturmalar başlatıldı.

Bültenlere yansıyan şiddet olaylarından biri geçen 25 Ekim\'de merkez Palandöken ilçesinde meydana geldi. Yenişehir Polis Merkezi Amirliği\'ne başvuran 39 yaşındaki N.A., Aile Mahkemesi tarafından 6 ay tedbir kararı aldırdığı resmi nikahlı eşi 45 yaşındaki M.A.\'nın eşyalarını alma bahanesi ile eve geldiğini, inanarak kapıyı açtığında tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söyledi. Polis eşliğinde zorla evden çıkarılan M.A. ertesi gün yine N.A.\'nın evine gitti. Okuldan gelen oğlunun geldiğini düşünen N.A. kapıyı açar açmaz kocasının saldırısına uğradı. N.A. kocasının kafasına kafasıyla vurarak, boğazını sıktığını ve kendisini darp ettiğini, eşinin elinden kurtulup kaçtığını belirterek M.A.\'dan şikayetçi oldu.

Boşandığı eşi S.B.\'nin (39) kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini aktaran A.B. (34) ise geçen 30 Ekim\'de polise başvurarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine \'tehdit ve hakaret\' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Narman ilçesinde 31 Ekim\'de bültenlere yansıyan diğer bir olayda 17 yaşındaki H.Y., eski sevgilisi 29 yaşındaki F.A.\'nın kendisini tehdit ettiğini, adına İnstgram hesabı açtığını anlattı. Avukat huzurunda ifadesine başvurulan H.Y.\'nin şikayeti sonrası polis soruşturma açtı.

\'KANIKSANIYOR\'

Şiddetin çekirdek aileden başladığını vurgulayan Psikyatri Uzmanı Dr. Mustafa Serkan Eröz, kadına yönelik şiddetin eskiden de olduğunu ancak basına yansımadığına dikkat çekti. Kız ve erkek çocuklarının küçükken annesinin dövülmesine şahit olduğunu ve buna alışmaya başladıklarını belirten Mustafa Serkan Eröz şunları söyledi:

\"Buna tanık olan erkek çocuk ileride büyüdüğünde sevgilisine, eşine karşı şiddet uyguluyor. Kız çocukta büyüyüp evlendiğinde eşinden gördüğü şiddeti daha önce aşılandığı için kanıksıyor, karşı gelmiyor. O kanıksadıkça, karşı gelemedikçe diğer tarafın uyguladığı şiddetin dozu artıyor, en sonunda olay ölüme kadar gidiyor. Çözüm için uzun vadede cami ve okul en başta kullanılabilir. Çocukluktan itibaren şiddetin kötülüğü kişinin beynine duya duya yerleştirilebilir. Kısa vadede ise cezai yaptırımın dozu artırılmalıdır. Ceza kanunumuz son derece yetersizdir. Bunlar revize edilebilir. En önemlisi de devletin en büyüğünün yani Cumhurbaşkanı\'nın bu konuya daha fazla duyarlılık göstermesi, daha fazla sahiplenmesi. İnsanların kadınlara uygulayacakları şiddet karşısında alacakları cezanın fazlalığının ülkenin en büyüğünden duymaları çok daha etkilidir.\"