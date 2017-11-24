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Kadına şiddet konusunda pankart ve broşürlü bilgilendirme

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri sokak sokak dolaşarak vatandaşları 'Kadına Şiddete Hayır' konusunda broşür, pankart ve dövizlerle bilgilendirilip, bilinçlendirmeye çalışıyor

24 Kasım 2017 16:07

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri sokak sokak dolaşarak vatandaşları \'Kadına Şiddete Hayır\' konusunda broşür, pankart ve dövizlerle bilgilendirilip, bilinçlendirmeye çalışıyor.
25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü Kapsamında Çankırı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kentteki liselerde \'Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Yönelik Şiddet\' konulu eğitimlerin yanı sıra Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner’in ve muhtarların da katıldığı \'Şiddet Nedir? Şiddetin Türleri ve Türkiye’deki Şiddet\' konulu bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. İl müdürlüğü personeli semt pazarlarında ve şehrin muhtelif bölgelerinde açtıkları stantlarda broşürler dağıtıp, pankart ve dövizlerle vatandaşları kadına şiddetle ilgili bilgilendirdi.
İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım kadına şiddetin olumsuzluklarına değinerek yaptıkları etkinliklerle halkın kadına şiddetle ilgili bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini hedeflediklerini, toplumda farkındalık oluşmasını amaçladıklarını söyledi.

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