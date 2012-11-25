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Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü

Türkiye'nin birçok Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası mücadele için yürüdü.

25 Kasım 2012 19:49

 

Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla birçok ilde ''Kadına Karşı Şiddete Hayır'' yürüyüşü düzenlendi. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Pembegül Selman, kadınlara şiddet uygulayan kişiler için verilecek cezaların artırılması ve teknolojik tedbirler alınması gerektiğini belirtti.
 
Selman, "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, yapılan araştırmalara göre dünyada her üç kadından birinin şiddetin bir türüne maruz kaldığını kaydetti.
 
Türkiye'de de şiddete maruz kalan kadın sayısının her geçen yıl arttığını ifade eden Selman, "Üstelik bu rakamlar gerçek sayı hakkında tam ve doğru bir bilgi vermemektedir. Halen şiddete maruz kalan kadınlarımızın birçoğu mağdur olmaktan dolayı utanmakta ve bunu ifade etmekten çekinmektedir. Bir çoğunluğu ise şiddet gördüğü kişi ya da kişilerden tekrar zarar görmekten korktukları için susmaktadır" diye konuştu.
 
Selman, Türkiye-de kadına yönelik şiddeti önlemek için mahkeme kararıyla yurt genelinde 4 bin 634 kadına polis koruması sağlandığını, kadınlara en fazla polis koruması verilen kentin de Kayseri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
 
"Kadınlara uygulanan şiddet sonrasında alınacak kararlar ve tedbirler çok önemlidir. Şiddet uygulayan kişiler için verilecek cezalar artırılmalı ve teknolojik tedbirler alınmalıdır. Bütün bu uygulamalar sistemli bir alt yapı ve eğitimli personel ile mümkün olabilir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için öncelikle eğitim ve toplumca dayanışmaya ihtiyacımız var. Toplumun temelini oluşturan ailenin temelini sarsan şiddetle hep birlikte mücadele etmeliyiz."
 

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