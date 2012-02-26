Kadına el kaldıran yanacak!

T24- Kadınları şiddetten koruyacak yeni yasa tasarısı TBMM’ye sunuldu. Tasarı dayakçı kocalara sert yaptırımlar öngörüyor.

Vatan gazetesinde Şebnem Hoşgör imzalı habere göre, boşanmış ve nikahsız birlikteliği olan kadınları şiddete karşı koruyamayayan Aile Koruma Kanunu tarih oluyor. Medeni durumuna bakılmaksızın ister evli, ister boşanmış ister sevgili ya da nişanlı olsun tüm kadınlar ile çocukların şiddetin ihtimalinden dahi korunmasını öngören kanun tasarısı uyarınca artık kadına el kaldıran, kötü söz söyleyen ve tehdit eden yanacak.

Dayağın bedeli ağır

Hükümetin önceki gün TBMM’ye sunduğu 14 yıldır uygulanan Aile Koruma Kanunu’nu yürürlükten kaldıracak “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı” kapsamında kadın ve çocuklara şiddet uygulayanlar, hakim tarafından gerekli görülmesi halinde tedavi için hastaneye yatırılacak. Sadece şiddet uyguladığı kadına değil, çocuklarına, kadının tanıklarına ve yakınlarına yaklaşmaktan men edilecek. Dayakçı kocalar ise evinden olacak. Tasarı aynen yasalaşırsa, kocasının şiddetine maruz kalan kadının, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ya da cumhuriyet başsavcısının talebiyle dayakçı koca müşterek konuttan derhal uzaklaştırılacak. Konut mağdur kadına tahsis edilecek. Ayrıca mağdur kadunun talep etmesi halinde tapu kütüğüne aile konutu şerhi konularak, dayakçı kocanın bu evi satmasının önüne geçilecek.

Zamanla yarış

Şiddet mağduru kadınların koruma taleplerinin yerine getirilmesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle yaşanan cinayet ve yeni şiddet olaylarının önüne geçilmesini amaçlayan tasarıda, koruma ve tedbir önlemlerinin alınması konusunda özellikle “sürat” vurgusu yapılması dikkat çekti. Tasarı uyarınca şiddet faili hakkında uygulanacak tedbir kararlarının verilebilmesi ve uygulanması için şiddetin delil ve belgesi aranmayacak. Hakimler faile yönelik tedbir ve mağdur kadına yönelik koruma kararlarını duruşmasız dosya üzerinden karara bağlayabilecek.

Evine dön denmeyecek

Karakola sığınan mağdur kadın evine gönderilmeyecek. Polis bu tip durumlarda şiddet mağduru ya da şiddete uğrama ihtimali bulunan kadın ile beraberindeki çocukları ivedilikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine ulaştıracak. Bunun mümkün olmadığı durumlarda mağdur kadın ile beraberindekilere geçici olarak barınma imkanı sağlanacak. Bakanlığa ait veya bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yerlerin yetersiz kaldığı hallerde, mağdur kadın ile beraberindekiler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde barındırılabilecek. Hakkında koruma kararı verilen kadın çalışıyor ve çocukları varsa ücreti bakanlıkça karşılanmak üzere kendisine kreş imkanı sağlanacak. Mağdur kadına ayrıca psikolojik, mesleki, hukuki ve soysal rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilecek. Kadın talep etmese dahi, şiddet uygulayan kişi nafaka ödeyecek.

Öfke kontrolü eğitimi

Düzenleme kapsamında şiddetin önlenmesi, mağdur kadınlara yönelik korucuyu ve şiddet faillerine yönelik önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerini sunmak üzere taşrada da 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri” kurulacak. Şiddet önleme ve izleme merkezleri, şiddet faillerini “öfke kontrolü ve stresle başa çıkmaya” yönelik rehabilitasyon programlarına katılmaya, alkol uyuşturucu bağımlılığın ya da ruhsal bozukluğun olması durumunda tedavi olmaya, meslek edindirme kurslarına katılmaya teşvik edici çalışma yürütecek. Televizyonlar ayda 90 dakika şiddetle mücadele filmleri yayınlayacak.